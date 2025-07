Bambu Lab H2D

Bambu Lab har lanceret deres nyeste 3D Printer, og selv om den kommer med features, som er blevet efterspurgt, har Bambu Lab også tilføjet muligheder, som ikke ret mange forventede.

30 jun. 2025 kl. 08:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale Features

Dual-nozzle Multi-material 3D Printing

Optional 10W/40W Laser and Cutting Module

350*320*325 mm³ Print Volume

5μm Resolution Optical Motion Calibration

Closed-loop Servo Extruder

350°C Nozzle & 65°C Active Chamber Heating





En tur rundt om Bambu Lab H2D

Inden vi starter skal vi lige omkring udvalget i H2D serien, for det er ikke kun en printer der er blevet lanceret. En af de ting som Bambu Lab har givet mulighed for med H2D serien er tilføjelsen af moduler, som giver mulighed for laserskæring, skæring med præcisionsknive eller tegning med en pen. Alt sammen lidt i samme stil, som man finder i maskiner som fx xTool M1, som vi har set på tidligere.

Det betyder, at der overordnet set er to versioner af H2D fra Bambu Lab. Der er en “normal” 3D Printer version, uden de nye moduler inkluderet, og så en Laser version, som kommer med de nye moduler inkluderet.

Kernen i de to maskiner er dog den samme, og hvis man køber den almindelige 3D Printer version, kan man senere købe de andre ting, som fx laser modulet og bruge den med den samme maskine.

Laserversionen kommer som sagt med de nye moduler inkluderet. Oven i det er det ydre design også en smule anderledes, da Laser versionen er udstyret med grønne plast vinduer, der beskytter mod laserlyset.

Oven i de to versioner af H2D, har Bambu Lab også lanceret deres nye HMS 2 Pro enhed og en HMS HT enhed. Du kan købe disse for sig selv eller vælge en H2D Combo version, hvor den nye HMS 2 Pro også er en del af pakken.

I forbindelse med vores test her har Bambu Lab lånt os en almindelig H2D i en Combo version, med den nye HMS 2 Pro og sammen med det sendt den nye HMS HT enhed og deres Vision Encoder plade, som jeg naturligvis også ser i testen her.

Med de detaljer på plads rykker vi videre og starter med at se på selve H2D maskinen, inden vi rykker videre til tilbehøret.

Det første man skal være opmærksom på med Bambu Lab H2D er, at det er en stor og ikke mindst tung maskine. Den blev leveret til mig på en palle af et fragtfirma, og af samme årsag anbefaler Bambu Lab, at man er to om at flytte og installere H2D.

Selve Bambu Lab H2D maskinen vejer i sig selv 31 kilo, men hele Combo pakken rammer lige over 42 kg, inden den er pakket ud.

Med lidt besvær og et hæve/sænke bord, der kunne køres ret langt ned, lykkedes det dog for mig at få styr på tingene.

I vanlig stil fra Bambu Lab var alt super godt pakket ned i flere lag af pap og skum og masser af fæstningspunkter, i form af skruer og strips, til at holde delene på plads. På trods af alle de ting var det dog en let, omend lidt omstændig, opgave at pakke H2D Combo pakken ud.

Alt er tydeligt markeret, så man kan se hvor der er skruer man skal være opmærksom på. Bambu Lab har også en udførlig guide til udpakning og opsætning, som tager tingene trin for trin og som inkluderer video guides.

En del af tilbehøret er pakket i sine egne kasser, mens AMS 2 Pro enheden er skruet fast inden i printkammeret, som vi også så med Bambu Lab P1S printeren.

Når alt er pakket ud jf vejledningen er det blot at sætte strøm til maskinen, hvorefter endnu en guide starter på den touch screen, som bruges til betjening af H2D.

Den tager dig igennem de sidste dele af opsætningen og gennemfører en kalibrering af maskinen så alt spiller. Det hele var en yderst strømlinet og brugervenlig proces fra start til slut. Det tog omkring en time fra jeg fik slæbt den store kasse ind på kontoret, til at jeg kunne starte det første print.

Selv pakket ud er H2D en stor maskine, som uden AMS eller andet tilbehør måler 49,2 x 51,4 x 62,6 cm. Konstruktionen er super solid og er en kombination af aluminium, stål og glas, som er veludført og giver et klart indtryk af sans for detaljen og en høj grad af præcision.

Der er glaslåge i fronten med hængsel og endnu et på toppen der blot skal lægges på plads, helt som vi kender fra de tidligere Core X/Y printere fra Bambu Lab som fx X1 Carbon og P1S.

Med H2D får vi også to sidevinduer så man kan holde øje med sine print fra flere vinkler. De er også forsynet med et oplyst Bambu Lab logo. Det er helt unødigt, men er med til at give et gennemført indtryk af maskinen.

Bambu Lab H2S er placeret på solide og vibrationsdæmpende fødder, som betyder at maskinen står solidt plantet, når først den er placeret og vibrationen fra maskinen minimeres.

Alt kontrol og styring på selve maskinen styres via det 5” store touch display i øverste venstre hjørne på fronten. Det er et lækkert skarpt og responsivt display, som giver adgang til et væld af muligheder.

Du kan naturligvis starte og overvåge print direkte fra skærmen, samt tilpasse indstillinger undervejs, hvis der er behov for det. Der er kun begrænset internt lager i maskinen, så hvis man vil have mere plads til filer eller timelapse optagelser, kræver det at man tilslutter et USB Stick. Der er ikke som på P1S mulighed for at bruge et micro SD Kort. Så et lille skridt tilbage på den front.

Har du en eller flere AMS enhed(er) tilsluttet, så kan du også administrere dem via skærmen.

Kigger vi indenfor, kan vi tydeligt se den nye større build volumen, som er et af de store salgspunkter ved H2D sammen med det nye Dual Nozzle setup.

Vi får stadig en tekstureret fleksibel PEI plade, som på de øvrige Bambu Lab printere, men naturligvis nu i den større størrelse.

Bambu Lab angiver selv en samlet Build Volume på 350x320x325 mm, men det er en sandhed med modifikationer. Pladen er i praksis opdelt i tre områder: venstre, midten og højre. Begge dyser kan printe i midten, hvilket giver dig et byggevolumen på 300x320x325 mm.

Du får yderligere 25 mm i bredden ved enkeltdyse-print (enten venstre eller højre): 325x320x325 mm. Selvom de to dyser arbejder sammen, tillader sliceren dig ikke at printe over hele byggepladen med én farve.

Du kan udnytte hele pladen ved at bruge et par forskellige tricks, der kan “snyde” sig uden om begrænsningen. Alternativt kan man udnytte den fulde plade ved at printe to modeller i forskellige farver placeret i hver sin side af pladen.

H2D har to dyser – en højre og en venstre – monteret på ét hotend. De to dyser arbejder sammen for at printe i to farver uden spild eller for at printe med to forskellige materialer samtidig. Det kunne fx være med en materialetype som den primære og så en anden som materiale til supports.

H2D leveres med hærdede dysser på begge to, hvilket betyder at man er klar til at printe stort set alle materialer, selv de kulfiberforstærkede typer, som slider en del mere på dyserne.

Hver dyse har sit eget Bowden-rør og sin egen spoleholder/AMS. Den mest almindelige opsætning er én AMS, der fodrer den højre dyse, og en enkelt spole, der fodrer den venstre. Bambu Lab anbefaler denne konfiguration, fordi det kun er den venstre dyse, der bevæger sig op og ned. Ved at bruge den mindre sparer man på slid. De anbefaler også at bruge den faste højre dyse, hvis man ønsker at printe med det bløde TPU materiale.

Der er en lille “flow blocker” der rykker ind under den dyse, du ikke bruger. Det er for at forhindre at der siver materiale ud under print. Den højre dyse er helt stationær, mens den venstre bevæger sig op og ned, baseret på om den bruges eller ej for at matche den højre.

Bambu Lab har taget A1-stil dysen i brug til den nye H2D. Disse dyser er meget nemmere at skifte, da de holdes fast med en låsemekanisme og en magnet. Al ledningsføring er på selve printhovedet for at lette processen med at skifte dyse. H2D-dyserne er blevet forbedret, så det anbefales ikke at bruge gamle A1-dyser på H2D’en. Du kan dog godt bruge H2D-dyser på A1’en.

Pt skal begge dysser være identiske, men der er forlydender om, at der arbejdes på en mulighed, hvor du kan bruge forskellige dyser.

Bambu har forbedret deres populære Automatic Material System (AMS) til H2D’en ved at tilføje en varmelegeme og ventilationsåbninger, hvilket gør det muligt at tørre dit filament. Ventilen åbner automatisk under tørrecyklusser for at slippe fugtig luft ud og kan forblive lukket for at opretholde et tørt miljø under opbevaring eller print.

Det i sig selv er en af de store nyheder, som jeg er glad for at høre er med nu. Det betyder, at man nu har muligheden for at tørre sit filament, som en integreret del af systemet.

Tørrefunktionen fungerer ikke under print. Her er man i stedet afhængig af en tæt forsegling og en pose med tørremiddel for at holde materialet tørt. Når du aktiverer tørrefunktionen, beder skærmen dig om at stikke filamentenderne ind i spolens sider og giver dig mulighed for at rotere filamentet under tørringen.

AMS 2 Pro er modellen med fire spoler, mens AMS HT er en enhed med én spole. AMS 2 Pro kan opvarmes til 65 grader Celsius (C), og HT-modellen kan nå op til 85C. HT-enheden har også en bypass-funktion, som gør det muligt at føre blødt TPU eller slibende kulfiber direkte igennem uden at skulle igennem fremføringsmotoren – i stedet kan tråden frit blive trukket af printerens printhoved. En god mulighed til netop TPU som grundet sin bløde natur kan være besværligt at printe.

En anden stor fordel ved den nye AMS 2 Pro er, at de integrerede Bowden tubes nu er tilgængelige inde fra kammeret. Det betyder, at man ikke skal adskille hele enheden for at komme til dem, hvis man fx har knækket filament der sidder fast. Det var tilfældet i den tidligere AMS model, hvilket var en besværlig proces.

Helt som tidligere kan man kombinere flere AMS enheder, så der er mulighed for at printe med op til 16 farver i alt. De tidligere AMS enheder er også kompatible med H2D, så hvis man allerede har en eller flere af dem, kan de godt bruges med H2D.

I det hele taget er der et væld af “Quality of Life” opgraderinger til Bambu Lab H2D. En af de rigtigt lækre er den automatiske kammerventilation. Maskinen tilpasser selv ventilation og temperatur, baseret på hvilket materiale du printer med.

Der er en ventilationslem på fronten af maskinen i toppen, der automatisk åbner for at kunne trække frisk luft ind, når man fx printer med PLA. Det bliver så trukket igennem kammeret og ud på bagsiden via udluftningen, der som også automatisk åbner, når der er behov.

En lækker detalje der betyder, at man ikke behøver huske på at åbne fronten og tage glaslåget af toppen, hvilket kan være besværligt hvis man har sine AMS enheder stående der, når man skal printe PLA.

Omvendt lukkes det hele når du skal arbejde med et opvarmet kammer til fx ABS eller lign. Når der er behov for det, kan kammeret opvarmes til 65 grader under dine print.

Som man kender det fra X1 Carbon printeren er der i H2D også et kamera, som du kan bruge til at holde øje med dine prints og optage time-lapse videoer. Der er også også lidt mere smart tech indbygget, da systemet selv kan holde øje med om der opstår fejl undervejs i dit print og stoppe, hvis det opdager du er ved at lave en portion spaghetti.

Min indledende oplevelse af Bambu Lab H2D er super positiv. Det er en maskine, der føles gennemført fra top til bund med fokus på gode materialer og gennemført byggekvalitet, sammen med et væld af gode features.





Software

På denne front er der ikke den store forskel fra min oplevelse med tidligere Bambu Lab printere jeg har set på. Bambu Lab har et vel sammenhængende økosystem af software. Så hvis du har læst de anmeldelser, vil dette kapitel lyde bekendt.

På software siden kan du både bruge Bambu Handy app’en og Bambu Studio sliceren på din PC. Du kan naturligvis også bruge andre slicer-software som Orka Slicer osv. Til testen her har jeg dog holdt mig til Bambu Handy app’en og Bambu Studio sliceren

Hvis vi starter med app’en, som vi allerede har været kort omkring i forbindelse med opsætningen, så fungerer det på den ene side, som en let måde at overvåge sin printer.

Du kan til enhver tid åbne app’en og tjekke fremskridtet på det print du har kørende. Du får endda en notifikation på din telefon når et print er færdigt. Så hvis man printer meget, er det en god måde at optimere tiden.

Du kan via app’en se, hvor langt dit print er og se temperaturen på både hotend og printbed. Du kan endda tilgå det indbyggede kamera og se om alt kører som det skal.

Hvis du har en AMS tilsluttet, kan du også se hvilke materialer og farver du har monteret på de fire pladser. Der er også en indikator for luftfugtigheden i AMS enheden.

Materialer og farver registreres automatisk via et RFID tag, hvis du bruger Bambu Lab filament. Hvis du bruger andet filament skal du selv ind og tilføje det, så printeren ved hvilket materiale og farve du bruger.

Der er profiler til et par andre producenters filament, men ellers kan du tilføje materialet som en standard basisprofil.

Den anden side af Bambu Handy app’en er som en kilde til filer at printe. Der er et hav af filer i et væld af forskellige kategorier med alt fra legetøj og tossede figurer til praktiske print af alle afskygninger.

Hvis der er nogen af de mange modeller der kræver betaling, har jeg ikke kunne finde dem, og det betyder altså, at man allerede når printeren er pakket ud har et kæmpe bibliotek af filer at gå om bord i.

Ud over at browse filerne via app'en, så kan man nemlig også sætte printene i gang direkte fra app’en med et par klik. Det eneste det kræver er, at filen er tilgængelig med en H2D profil. Hvis den er det, får man et overblik over hvor lang tid printet vil tage, samt hvor meget materiale der skal bruges, og så er det bare at trykke print.

Herefter sendes filerne via Bambu Labs cloud tjeneste til din printer og slices endda, som en del af den process.

Hvis man har sine egne filer og gerne vil lidt mere i detaljen med indstillinger osv, så kan man springe forbi sin PC og bruge Bambu Studio sliceren til at klargøre filerne.

Normalt bruger jeg Orca Slicer til mine FDM print, men en stor del af de funktioner den indeholder er taget netop fra Bambu Studio, så softwaren føles meget velkendt for mig.

Der er naturligvis en indbygget profil til H2D printeren i Bambu Studio og herfra er der adgang til at tilpasse og gennemse stort set alle tænkelige parametre i forhold til sit print.

Der er naturligvis en del nye ting i Bambu Studio, i forhold til de mange nye funktioner, som H2D introducerer. Det er primært bundet op på, at der nu er to dysser i stedet for en. Det ses allerede på den virtuelle build plate i softwaren, som tydeligt angiver print områderne for hver dyse, hvilket er rart og medvirker til at undgå misforståelser.

Muligheden for to dyser betyder også, at placeringen af filamenter kan have en betydning. Softwaren kommer selv med en anbefaling for placering hvis du skal printe med flere farver så du kan printe med mindst muligt materialespild. Det er naturligvis mest aktuelt, hvis man har mere end en AMS tilsluttet, men det er rart at få hjælp til den optimale filament placering.

Som altid i mine tests har jeg forsøgt at holde tingene så simpelt som muligt og udgangspunktet har været at printe med de profiler som findes i softwaren. Jeg har primært printet med Bambu Labs eget filament, men har også brugt filament fra Elegoo og Sunlu.





Testen

Jeg har haft omkring en måned med Bambu Lab H2D og har i den tid forsøgt at komme så langt rundt om muligt. Det er dog en maskine med så mange features og brede materiale muligheder, at jeg af naturlige årsager ikke har kunnet nå omkring alt. Så husk at have det med i tankerne.

Jeg vil starte med at sige, at jeg elsker brugervenligheden i H2D. Helt som mine tidligere erfaringer med Bambu Lab printere, så er H2D også et skoleeksempel i brugervenlighed og så tæt på en plug and play løsning, som jeg tror man kan komme med en alt andet lige meget avanceret 3D Printer.

Som jeg var inde på i under software, så har jeg under hele min test udelukkende printet med de profiler, som var en del af Bambu Studio og/eller Bambu Handy softwaren.

Visse projekter har jeg hentet via fx Makerworld via Bamby Handy app’en og er kommet med indbyggede profiler. Jeg har ikke på noget tidspunkt været inde og tilpasse andre indstillinger end infill-procenten og kvalitetesprofilen på et par print.

Den eneste undtagelse var et enkelt forsøg, hvor jeg med vilje forsøgte at fremprovokere en fejl i printet. Det gjorde jeg for at teste om systemet selv ville opdage fejlen og stoppe printet. Det gjorde systemet heldigvis, så jeg kan bekræfte, at i det tilfælde i hvert fald virkede Smart Detection systemet fint.

I de tilfælde stoppede systemet og jeg kunne herefter selv tjekke og bekræfte om der var tale om en fejl eller sætte systemet til at fortsætte printet.

Jeg har testet et udvalg af forskellige materialer og print på H2D i min tid med systemet og samlet set for dem alle sammen er, at de er forløbet uden skyggen af fejl.

Jeg har printet både PLA, PETG, PLA-CF og PETG-CF og i alle tilfælde har jeg fået gode resultater. Printene har været en kombination af filer fundet og startet direkte via Bambu Handy app’en, uden brug af PC overhovedet og så større projekter som har været forbi Bambu Studio på PC.

Jeg vil igen understrege brugervenligheden med Bambu Lab økosystemet. At kunne finde telefonen frem og søge efter figurer og filer med min datter, som hun synes er sjove og så let og simpelt sætte et print i gang fra telefonen betyder, at det er dejligt let at involvere familien i 3D Print hobbyen.

På samme måde er det havesæson, og med et system der er så simpelt at bruge, er det let at tjekke op på mulighederne når konen efterlyser sneglefælder til køkkenhaven. En hurtigt søgning og et par klik senere og så var der sneglefælder på vej i ABS.

Større og mere komplicerede projekter er naturligvis også en mulighed med Bambu Lab H2D, specielt nu hvor der er en større build volumen at gøre godt med.

For at teste den nye volumen, og efter at være inspireret oven på den netop afsluttede Last of Us sæson 2, fandt jeg lidt udsmykning til hjemmet i form af en Clicker book nook. Tre print og lige knap en rulle PLA senere havde jeg den her skønhed.

Den større volumen kan også bruges til projekter, som fx den Warhammer 40K Chaplain hjelm som jeg printede under min test af Bambu Lab P1S. Projekter af den størrelse vil ikke være et problem på H2D.

For at teste noget lignende kastede jeg mig over et testprojekt af samme type. Det var samtidigt et projekt der gjorde brug af et af de Kits, som Bambu Lab tilbyder i Maker’s Supply delen af deres webstore. Her er der et væld af forskellige ikke 3D Printede dele, som kan bruges til at bygge alt fra vandpistoler og lamper til kortblandere og Cosplay dele.

I mit tilfælde var det den sidste mulighed via deres Motion-Activated Sound and Light Props Kit. Det inkluderer elektroniske dele, skruer, RGB LED lys og control board, som kan bruges sammen med forskellige 3D filer til at lave fx lyssværd, et Master Sword fra Zelda, eller som i mit tilfælde en Ruyi Jingu Bang stav fra Legend of Wukong spillet.

Det er alle sammen sæt, som kan findes gratis via Makerworld.com, hvor der pt findes fem sæt der kan bruges sammen med kittet.

Projektet involverede fem print med forskellige dele og materialer og samlet lige omkring 60 timers print. Herefter var der naturligvis lidt klargøring af delene og så den endelige samling af dels de printede dele og så de elektroniske komponenter fra kittet.

Delene blev printet i en kombination af klar og grå PETG filament. Som den Warhammer nørd jeg er, så valgte jeg også at male delene, så de fik et lidt andet look end den rene filament kunne levere. Man kunne naturligvis også vælge at printe delene i en filament type, der matchede det look man ønskede.

Resultatet var en stav med lys og lyd, som kilder alle de rigtige steder i nørd hjernen, og hvor den mest besværlige del af processen, faktisk var det ekstra trin med at male delene.

Selve 3D print og samlingen var let og ligetil med velfungerende filer og printprofiler kombineret med en udførlig vejledning til samlingen.

Er andet stykke tilbehør, som ankom til H2D en anelse senere end resten af tingene, var deres Vision Encoder plade. Det er en magnetisk plade du sætter ind i maskinen, i stedet for den normale build plate.

På overfladen er den fyldt med en super tæt matrix af små QR koder. De kan via kameraet i printhovedet på H2D scannes, og bruges som super præcis kalibrering af den mekaniske nøjagtighed på H2D.

Man kan via menuen på H2D starte kalibreringen, som tager omkring fem minutter. Bambu Lab angiver herefter, at maskinen som værende tunet ind til omkring 50μm nøjagtighed.

Jeg kunne personligt ikke notere nogen forbedre nøjagtighed, med den type print som jeg lavede under min test. Der var dog heller ingen af dem, der var designet til at skulle være meget præcise dele, så de var ikke de rette til at teste Vision Encoderen. Samtidigt antager jeg også, at en helt frisk maskine med omkring 100 timers samlet printtid stadig burde være ret godt tunet fra fabrikken.

Bambu Lab angiver dog, at Vision Encoder pladen er lavet til løbende at kunne bruges, for at kompensere for den unøjagtighed, der sniger sig ind over tid grundet slid på de mekaniske dele i printeren. Så anbefalingen er, at køre Vision Encoder kalibreringens løbende, for at opretholde den bedste nøjagtighed i printeren.





Pris

Der findes en del forskellige konfigurationer af Bambu Lab H2D, så man skal holde tungen lige i munden, når man søger tingene frem.

Jeg kan i skrivende stund finde Bambu Lab H2D i Combo versionen, som vi har haft på besøg, til en samlet pris på 18.999 kroner hos danske forhandlere. Hvis man bestiller direkte fra Bambu Labs egen EU-baserede online butik, kan den fås til 16.500. Bestiller man fra Bambu Lab skal man dog regne med et tillæg i form af lidt afgifterm og så en ret pebret forsendelse grundet den høje vægt. Den dyre forsendelse gælder dog i de fleste tilfælde også hos danske forhandlere.





Hvis man vil have Laser versionen med en 10W laser lander prisen på 22.400 kroner og 26.000 kroner for versionen med en 40W laser.

Hvis man kan klare sig med basisversionen af H2D uden AMS eller andet tilbehør er prisen lige over 14.000 kroner.

Vision Encorder tilbehøret koster 760 kroner mens AMS HT lander på 1120 kroner.





Konklusion

Bambu Lab har med H2D opgraderet oplevelsen med deres 3D printere. De har imødekommet en del af de ønsker fans havde om blandt andet en større printvolumen. At det så er med den begrænsning, som systemet med de to dyser medfører, må man leve med.

Personligt synes jeg, at der er en fin balance, men jeg forestiller mig ikke, at jeg ofte ville få brug for at printe ting, som ikke kan klares i en printer på størrelse med H2D.

Fordelene med to dyser synes jeg opvejer den lille ulempe der er ved opdelingen af printområdet.





At kunne printe to farver helt uden spild eller printe med et materiale til den primære model, og et andet som supportmateriale, uden behov for utallige materialeskift, er i min bog en super god værdi.

Udvidelsen af Bambu Lab økosystemet med AMS 2 Pro og AMS HT betyder også, at det nu er et mere komplet system, hvor tørring af filamenter, selv dem der kræver høje temperaturer, nu kan være en integreret del af din proces.

Det er måske ikke så aktuelt, hvis du primært printer med PLA, men hvis du benytter andre mere fugtfølsomme materialer, er det guld værd at klare det hele fra den samme touch skærm, som du printer fra.

Jeg er efter en måneds tid stadig imponeret over alle dele af Bambu Lab H2D og ikke mindst graden af brugervenlighed. Det er uden tvivl en 3D Printer der er overkill for den gennemsnitlige hobby 3D printer, men hvis man printer meget og har store krav til både materialer og brugervenlighed, så har jeg svært ved at komme på alternativer, som slår Bambu Lab H2D.

Som jeg har været inde på i mine tidligere Bambu Lab anmeldelser, så er Bambu Labs maskiner til, hvis hobby er de printede ting der kommer ud af maskinen, og ikke maskinen i sig selv.

For dem som synes det er en hobby i sig selv at bygge, tweake og modificere deres 3D Printer, så er Bambu Lab nok ikke vejen frem. Det er det dog for dem af os der ønsker en maskine, der printer hvad man beder den om, og gør det uden at man behøver tune og tilpasse en masse ting selv.

Den eneste fejl jeg har haft under alle mine print, var den som jeg aktivt forsøgte at fremprovokere for at teste systemets evne til at opdage fejl selv.

Alle de her gode features og smukke resultater kræver naturligvis sin pris, og Bambu Lab H2D er bestemt ikke den billigste printer på markedet. Men er man seriøs omkring sit 3D Print og har det måske endda som en del af sit arbejde, så er den sparede tid og de mange muligheder dog i min bog alle pengene værd.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Great Product Award for en 3D Printer til de krævende, der svømmer over med features og muligheder.





Fordele:

Større print volumen

Dual Nozzle setup

Forbedret AMS system





Ulemper: