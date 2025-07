Fractal Design Scape

Fractal Design har bevæget sig ind på nyt territorium med deres første bud på et headset. Deres Fractal Design Scape følger den samme afdæmpede nordiske stil, men kan de slå igennem med solid lyd?

20 jun. 2025 kl. 06:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale Specifikationer

Driver: 40 mm Polyetherimide diaphragm with Neodymium magnet

40 mm Polyetherimide diaphragm with Neodymium magnet Battery life (RGB off): >40 hours

>40 hours Battery life (RGB on): >24 hours

>24 hours Frequency response: 20-20 000 Hz

20-20 000 Hz Audio Connection modes: 2.4 GHz Wireless via USB-A dongle - Bluetooth 5.3 - Wired via USB-C to USB-A cable

2.4 GHz Wireless via USB-A dongle - Bluetooth 5.3 - Wired via USB-C to USB-A cable Weight: 338g

338g Compatibility:

PC

MAC

PlayStation 4/5

Nintendo Switch

iOS/Android





En tur rundt om Fractal Design Scape

Det bliver hurtigt tydeligt, at Scape er et headset der følger de samme afdæmpede nordiske design strømninger, som vi ser på tværs af Fractal Design øvrige produkter.

Scape fås i en sort og en hvid udgave, og vi har fået den hvide til test.

Materialerne er en kombination af plast med en lækker soft touch mat overflade, mat aluminium og stof. Alle kanter og former er afrundede og føles gennemførte og bærer præg af at være nøjagtigt udført.

Du kan tilpasse størrelsen på scape via hovedbåndet. Både hovedbåndet og de aftagelige ørepuder er forsynet med super blødt memory foam med blødt stof over. Stoffet matcher i stol og farve Fractal Designs Refine stol, hvilket er fedt at se.

Ørekopperne kan rotere en smule, men de kan ikke drejes helt rundt, så det fx er muligt at have sættet liggende fladt.

På den venstre ørekop sidder den aftagelige mikrofon. Når den er monteret, kan den let vippes væk, når man ikke vil bruge den. Som standard er sættet indstillet til at slå mute til, når den vippes op.

På den venstre ørekop finder vi også power knappen, en slider knap til at skifte imellem 2,4 GHz via den inkluderede USB dongle eller Bluetooth, en fysisk mute knap og endelig en volumen knap. Volumen knappen kan også bruges som trykknap til mediekontrol.

Skifter vi til den højre ørekop, er det her vi finder USB-C stikket til opladning eller tilslutning via kabel. Der er en EQ knap der kan skifte imellem tre EQ indstillinger, der kan tilpasses via software og endeligt en knap til at tænde eller slukke det integrerede RGB lys.

RGB lyset er placeret i to zoner i bunden af hver ørekop, hvor det er ret diskret. Knappen på ørekoppen kan kun tænde og slukke for lyset. Hvis man vil tilpasse det, skal man forbi Fractal Designs software, som jeg ser nærmere på senere i testen.

Fractal Design Scape kommer med en ladestand, som også fungerer som hub for den inkluderede 2,4 GHz dongle.

Designet på standen følger helt den samme stil som headsettet, og de to matcher hinanden super fint. Scape headsettet og standen er forsynet med magneter for at hjælpe med placeringen, når sættet placeres til trådløs opladning.

Ser vi i bunden af standen, kan vi se placeringen af den inkluderede USB Dongle. Den kan let tages ud og bruges uden standen, hvis man vil have sit headset med på farten uden standen.

I bunden af standen er der kabelkanaler, så du har mulighed for at føre kablet som man foretrækker.





Software

Fractal Design er gået helt væk fra software, der skal installeres på din PC. I stedet for har de valgt at lave Adjust Pro, som er en webbaseret løsning, der blot kræver internetadgang og en browser.

Det er en udvikling som er lækker at se, og betyder at vi har et stykke software mindre vi skal holde styr på.

Adjust Pro giver adgang til firmware opdatering når der er behov for det. Samtidigt er det også her vi kan tilpasse EQ indstillinger og tilpasse RGB belysningen.

Alle ændringer bliver gemt direkte på headsettets interne hukommelse, så de følger med headsettet og ikke er afhængig af din PC.

I Adjust Pro kan du tilpasse lyset ved enten at vælge en af de ti presets, som findes i softwaren eller du kan sammensætte din egen.

På samme måde er der også tre EQ presets, som du enten kan skifte imellem i softwaren eller via den fysiske knap på den højre ørekop. Du kan tilpasse de tre profiler men ikke tilføje nye ud over de tre.

Det er en lidt irriterende begrænsning, men er nok en begrænsning, som er født af at det er en webbaseret software løsning, hvor profilerne gemmes lokalt på headsettet.

Jeg har heller ikke kunne finde en måde at nulstille profilerne til de oprindelige indstillinger, hvilket også er lidt irriterende, hvis man eksperimenterer lidt, men ikke ender med at være tilfreds med resultatet.

Samlet set synes jeg dog at Fractal Design Adjust Pro er en god software løsning, hvor der er skåret ind til benet. Det er rart at se bevægelsen over mod webbaserede løsninger så vi kan skære ned på mængden af software vi skal have på vores PC til at tilpasse tilbehør som mus, headset osv.





Test

Jeg har brugt Fractal Design Scape i et par uger, til en blanding af almindeligt desktop brug og gaming.

Jeg vil starte med at sige at jeg er vild med designet på Scape headsettet. Det er nok den efterhånden lidt aldrende mand i mig, der kan værdsætte et strømlinet og afdæmpet design over RGB og lir.

Det lækre design er parret med gode materialer og en lækker byggekvalitet der betyder, at man sidder med et headset der både ligner og føles som kvalitet.

Heldigvis følger komforten også med designet og de super bløde memory foam ørepuder og hovedbånd betyder, at jeg uden problemer har kunnet bruge Scape headsettet i længere tid uden ubehag. Som brillebruger er det også rart, med et headset der ikke klemmer.

Eneste ulempe er, at Scape godt kan blive en anelse varmt her i sommervarmen. Det er dog nok en udfordring, som er svær helt at undgå med et lukket over ear headset.

Lydprofilen har Fractal Design også klaret super godt. De to 40mm-drivere er godt tunede og leverer et smukt defineret lydbillede med god adskillelse af høj- og mellemtoner, mens bassen er solid uden at blive overvældende i lydbilledet.

Scape topper ikke min liste af headsets på lydprofilen men tager vi prisen i betragtning så slår Scape over sig vægtklasse.

Lyden på mikrofonen går også klart og tydeligt igennem og jeg har af flere omgange fået positive meldinger på kvaliteten når jeg har været i voice chats. Den er dog stadig lidt tynd i lyden, hvilket er den klassiske udfordring med integrerede mikrofoner.

Hør et eksempel på lyden fra Fractal Design Scape mikrofonen her.

Fractal Design angiver batteritiden på Scape til et sted mellem 24 og 40 timer, alt efter om man bruger lyset eller ej. Min praktiske oplevelse er dog, at Scape altid har batteri, så længe man sætter det tilbage på ladestationen, når man ikke bruger det.

Jeg synes det er super rart at have et fast sted at placere mit headset, som også samtidigt sørger for, at jeg altid har masser af strøm på headsettet.

Samlet set har jeg været super glad for min tid med Fractal Design Scape, men jeg er også løbet ind i et par små ting, som jeg synes ikke rammer helt plet.

Den ene er volumen knappen på den venstre ørekop. Den er let at finde og bruge, men af en eller anden grund så justerer den volumen uafhængigt af Windows volumen. Når jeg drejer på den, kan jeg se at Windows volumenmåleren dukker op i bunden af skærmen, men den flytter sig ikke.

Lydstyrken bliver dog justeret i headsettet. Det er måske en mindre detalje, men det kan give anledning til lidt forvirring, når de to ikke er synkroniserede. Jeg er lidt usikker på om det er en bug eller en feature, men jeg havde personligt foretrukket at de fulgte hinanden.

Headsettet går automatisk i dvale når man placerer det på opladeren. Det i sig selv er super fint, men det lader ikke til at Windows registrerer det som slukket. Det betyder, at Windows ikke automatisk skifter til en anden lydkilde, som fx mine højtalere selv om jeg har indstillet den til det.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Fractal Design Scape med en online pris på 1575 kroner. Det placerer Scape i mellemsegmentet prismæssigt.





Konklusion

Fractal Design Scape er et fantastisk første bud på et headset fra Fractal Design. Design og stil følger den afdæmpede nordiske stil, som jeg personligt er vild med.

Der er i sand gaming stil naturligvis RGB belysning, men det er som resten af headsettet smukt og afdæmpet og det kan let slukkes.

Materiale og byggekvalitet er også i top og giver en fornemmelse af et headset af høj kvalitet.

Den samme kvalitet følger heldigvis med over i lydbilledet, som er smukt og veldefineret til både musik, gaming og medier.

Alt det er leveret med en praktisk ladestand og til en pris, der er skarp sammenlignet med lignende trådløse headsets.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Great Product Award for et smukt, gennemført og velklingende headset til en skarp pris.





Fordele:

Smukt afdæmpet design

Praktisk ladestand

God lyd

God komfort

Minimal men funktionel software





Ulemper: