PUBLISHED : 2018-01-15 13:22:05

[CES 2018] Det bedste gaming hardware, HTC Vive Pro, konsoller på CES

Et hav af fede produkter har været den røde tråd på CES 2018, og ugen vi tilbragte på messen, har om den grad gjort forventningerne for 2018 større. Noget der har præget CES messen, er mængden af nye retro konsoller, HTC Vive Pro, Nvidia's BFG Display, The Wall konceptet fra Samsung, og generelt bare alt-bliver-vildere-i-2018.

Store Smart TV, bliver uden tvivl the big shit i 2018, og som altid fyldte TV meget på CES.



Vive Pro VR headset med integreret headset



HTC Vive er ikke længere en ny spiller på markedet, og med over 2 år som en del af VR platformen, har der været tid til at rette ind og finpudse teknologien. CES 2018 løftede sløret for en opgraderet version, Vive Pro, som er Vive iklædt 2018 teknologi.



Første overhaling finder vi på displayet. Der er kommet nye dual-screen OLEDs, som trækker opløsningen op til imponerede 2880x1600 (1400x1600 hvert øje w/615 ppi). Et umildbart massivt boost på denne front mod tidligere 2160x1200, og dermed en klar fordel mod Oculus Rift og Windows Mixed Reality kits.



Nu mangler vi bare priserne, som ikke blev nævnt på CES.



Hyperkin Ultra GB

image credits: tomsguide.com



Hyperkin bringer den gamle Nintendo Game Boy tilbage til 2018, og denne gang i form af Ultra GB. Fans vil uden tvivl kunne se ligheden mellem fordomstids Nintendo Game Boy, og anno 2018, og Ultra GB er tilmed i stand til at afvikle kassetterne fra Nintendo Game Boy. Prototypen fremvist på CES 2018, var naturligvis ikke den endelige produkt, men integreringen af et aluminium kabinet, front-lit screen, stereo audio, trækker uden tvivl interessen fra fans af Nintendo Game Boy. Den endelige version byder på en USB-C port.



Hyperkin SupaBoy SFC

image credits: Hyperkin



Hyperkin kunne andet end fremvise Nintendo Game Boy i 2018 klæder, og med i bagagen havde Hyperkin også en ny version af SupaBoy. En transportabel SNES/Super Famicom, siden der blev omtalt værende i stand til at afvikle originale SNES og Super Famicom kasetter, og kommer med en NTSC/PAL switch. Den nye opdateret version, kan skifte mellem 16:9 og 4:3 på den lille 4,3 tommer skærm. SupaBoy, er udstyret med en microUSB port, og kan iflg. producenten holde strøm op til 10 timer ved fuld opladning.



Retro-bit Super Retro Trio Plus

image credits: Reto-Bit



Med på retro beatet kommer også Retro-bi, som fremviste deres version af en retro konsol, Super Retro Trio Plus.



Super Retro Trio Plus, kan afspille originalel NES, SNES, og Sega Genesis kasetter, men nyheden på denne konsol, er tilføjelsen af en HDMI port og optimeret 720p opløsning. Her kommer også integrering af porte, så de gamle kontrollers stadig kan benyttes fra fordomstid samt 2018 kontrollers.



Razer Project Linda



Vanen tro, havde Razer en kanin I hatten under CES 2018, og denne gang hed kaninen Linda.

Razer har for vane at have noget lidt specielt med til CES, og de skuffer naturligvis heller ikke år. Den her gang er det deres Project Linda, der forvandler din Razer Phone til en laptop med større skærm og et fuldt RGB LED tastatur. Sagt med andre ord, bliver Razer Phonen en fuld skalerbar android laptop i den performancemæssige topklasse gennem Razer Project Linda.



Sammen med Projekt Linda får du en laptop dock til din smartphone.



Projekt Linda er stadig tvivlsomt om nogensinde rammer consumer markedet, men det gør bestemt ikke konceptet yderst spændende.



En android baseret laptop/Phone Hybrid løsning, som omsluttes af et 13.3 tommer 16:9 display, som danner rammen om motoren i deres Razer Phone, så bestemt er i stand til at trække rent performancemæssigt.

Big Format Gaming Displays (BFGDs

images credits: The Verge



Under de indledende runder under CES 2018, afholdte NVIDIA et pressemøde vi deltog i. Ikke det mest sindsoprivende af sig slags, men alligevel lidt der fik de fremmødte op af sæderne. Konceptet bag nyheden er producentens nye serie af Big Format Gaming Displays (BFGDs), 64 tommers 4K HDR gaming display, som blandt andet vil inddrages hos samarbejdspartnere som Acer, Asus, og HP.



Det massive gamer display, kan ligeledes håndterer G-Sync teknologien sammen med en refresh rate på 120Hz og 4K opløsninger. Vi fik ingen priser oplyst eller officiel release dato.



Digital Storm Spark

image credit: Anandtech



Digital Storm og deres potente Spark PC, er uden tvivl en af de kraftigste af sin slags og størrelse. Til trods for de begrænsede fysiske dimensioner, er der alligevel blevet plads til Intels 6-core 8700K CPU monteret på et Micro STX bundkort, som tilmed er verdens mindste formfaktor inden for bundkort. Spark PC’en kommer også med et MXM baseret GeForce GTX 1080 grafikkort, som performer på lige fod med dem vi finder i de normale desktops. Som rosinen i pølseenden, er Spark PC udstyret med vandkøling på både CPU og GPU. Imponerende.

HyperX Fury RGB SSD

HyperX går all-in på RGB LED på et sted de flste ikke forbinder med RGB farveladen, SSD. Her åbner HyperX for muligheden for at kontrollerer lyset via Aura Sync og RGB Fusion. De nye SSD baseret på 3D nand flash teknologi, og op til 512GB i første omgang. Tilføjelse af RGB LED, har dog en bagside, hvis man kan kalde det for en bagside. Disken bliver nemlig en anelse tykkere end modeller uden – men det er småting i det store billede. Ud over SATA og strømtilførsel, kræves det man koble et USB kabel på for at kunne styre lyset.

HyperX Predator DDR4 RGB RAM



Næste ret på menuen kommer fra RAM platformen, hvor HyperX melder et full RGB RAM kit klar i Predator serien. 2017 bød allerede på samme kit, men producenten var ikke selv helt tilfreds med lys kvaliteten, så det krævede altså en 2018 version af regnbue is.

Corsair Carbide Spec Omega



Carbide Series SPEC-OMEGA mid-tower ckabinet, som holder fast i producentens lidt asymmetriske designstil og hærdet glas. Spec Omega bliver udbudt i hvid, rød eller sort.



Ud over at have lidt sarte features på det visuelle, som blandt aftagelige stickers i farver, som dermed kan tilpasses dit eget private farvetema, så er der her tale om en super vild PSU fra producentens rækker.



Med Corsair AX1600i, får vi præsenteret et bæst af en PSU på hele 1,600 watt og en 80 Plus Titanium certificering. For at kunne opnå denne certificering, kræves det over 94 procent effektivitet. Her til er AX1600i den eneste entusiast PSU, der inddrager Nitride transistorer på nuværende tidspunkt.



Med i AX1600i kommer Corsair Link softwaren, som an overvåge ting som strømforbrug, temperaturer, rail forbrug og effektivitet m.v. Man kunne frygte, grundet den massive mængde strøm.

Corsair H115i / H150i



H150i Pro og H115i Pro AIO’er blev fremvist, og denne gang tilbyder Corsair dem med et spændende tiltag, Zero RPM Mode. Dvs. H150i Pro og H115i Pro stopper alle fans, når kravet til køling er minimalt. F.eks. som vi kender det fra grafikkort og idle-mode. Så her imødekommer Corsair os med hunger efter en lydsvag PC.

Zotac Mek1



Zotac var også præsenteret på CES 2018, og her fremviste de blandt andet Zotacs Mek1 gaming PC, som minder mest af alt om en konsol. Denne er udstyret med blandt andet GeForce GTX 1080 og Intels 6-core i7-8700 CPU. Med I pakken får du et mekanisk tastatur og en computermus.



Origin PC Omni

image credit: Digitaltrends



Origin PC Omni, er en all-in-one rig, en gamer computer, som er monteret i en Samsung skærm. Origin PC Omni kan udstyres med et Micro ATX bundkort, og Intels nyeste Gen. 8. Der er sågar blevet plads til et GTX 1080 Ti grafikort.

Aorus GTX 1080 Gaming Box



Et kort besøg hos GIGABYTE, løftede sløret for deres nye Aorus GTX 1080 Gaming Box. Et eksternt opbevaring sted for eksterne grafikkort. Her kan du væge mellem GeForce GTX 1070 eller GTX 1080, som du efterfølgende kan koble til din laptop eller PC for et grafisk boost. Tilkoblingen sker via en integreret Thunderbolt USB-C port for maksimalt udnyttelse af overførelseshastigheden.



En snas af mængden af produkter vi stiftede kendskab til under CES 2018, og så skilte sig ud på det gode made.