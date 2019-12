AUTHOR :

AMD lancerer Combat Crate bundle for at imødekomme gamermarkedet

Kravet for at afvikle en krypto miner er høje set udfra det hardwaremæssige aspekt, og det har mere eller mindre støvsuget markedet for hardware som f.eks. grafikkort.

Dette voldsomme efterspørgelse, har sendte lagrene i knæ hos producenterne af grafikkort, og overladt den almene hardware forbruger ude i mørket.



Både AMD og NVIDIA, har direkte opfordret deres retailers til udelukkede at sælge til gamerne og andet godtfolk, og dermed eliminerer den værste støvsugning af grafikkortsmarkedet. Om det er mission accomplished, er så en anden sag.



Nu kommer der et nyt tiltag fra AMD med lanceringen af deres nye Combat Crates, som basalt set er en bundle med alle de fornødne komponenter, som skal til for at bygge en gaming computer.



AMD skriver:



“The AMD Combat Crate comes stocked with the essential hardware you need to push your game to the next level and lay waste to the competition. With a lightning fast Ryzen processor, powerful Radeon RX graphics backed by revolutionary Radeon Software Adrenalin Edition and a future-ready MSI motherboard – the AMD Combat Crate is the ultimate arsenal for gamers”



AMD Combat Crate indkluderer en Ryzen 5 1600 inkl. køler, et MSI B350 Tomahawk bundkort, et MSI Radeon RX 580 Armor OC grafikkort. Der er naturligvis ikke tale om toppen af poppen indenfor hardware, men stadig et ganske fornuftigt starterkit.



Prisen er sat til $550 via Amazon.