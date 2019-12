AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-21 17:39:05

Amazon er den næstmest værdifulde virksomhed i USA

Det går ganske godt for Amazon. Virksomheden bliver hele tiden ved med at øge sin markedsværdi.

Amazons markedsværdi er steget markant over de seneste par år. Det har nu gjort Amazon til den næstmest værdifulde virksomhed i USA.

Amazons markedsværdi lyder lige nu på 768 milliarder dollars. Den er kun overgået af Apples på 889 milliarder dollars.

Apple har i nu to år siddet solidt på førstepladsen. Til trods for Amazons imponerende fremgang, så tyder intet på, at det vil ændre sig lige foreløbigt.

Amazons succes har dog vist sig at være yderst givende for grundlæggeren Jeff Bezos. Han menes at være god for intet mindre end 130 milliarder dollars.

Alphabet og Microsoft er to af de virksomheder, som følger efter Amazon. De har en markedsværdi på henholdsvis 761 og 720 milliarder dollars.