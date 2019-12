AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-13 19:10:19

Apple Music haler ind på Spotify

Apple Music og Spotify er to af de helt store konkurrenter på musikmarkedet. Det går nu bedre end nogensinde før for førstnævnte.

Spotify kunne i starten af året annoncere, at man har omkring 70 millioner abonnenter. Det er imponerende, men ikke nok til at stikke af fra Apple Music – tværtimod.

Apple Music har netop bekræftet, at man i øjeblikket besidder 38 millioner abonnenter. Det er ganske vidst 32 millioner abonnenter færre end Spotify, men det viser stadig, at Apple Music haler ind på Spotify.

Apple Music har alene over den seneste måned fået intet mindre end to millioner nye abonnenter.

Disse oplysninger er blevet afsløret af Eddy Cue. Han fungerer til dagligt som SVP of Internet Software and Services i Apple.

Den flotte vækst har fået flere eksperter til at tro på, at Apple Music har, hvad der skal til for at overhale Spotify, inden vi når til sommeren. Det skal blive spændende at se, hvorvidt det kan lade sig gøre.