Apple Pay kommer til Sverige, Finland og Danmark i næste uge, og sammen med iOS 11.1. skulle der komme nye features til.

Apple fortsætter for fuld skrue, når det handler om deres Apple Pay udvidelse, og nu støder flere lande altså til udrulningen af Apple Pay, som denne gang indbefatter Sverige, Finland og Danmark fra næste uge.



Ifølge en ny rapport, så er lanceringsraketten kørt i stilling selvom vi endnu ikke præsenteret for en officiel udmelding fra hestens mule. Mac Pro, 9 to 5 Mac virker dog ret overbeviste om, at tirsdag d. 24 oktober bliver datoen for release i Danmark og vores nordiske naboer.



Apple pay bliver også, iflg. Mac Pro, 9 to 5 opgraderet med nye features sammen med iOS 11.1. Blandt andet muligheden for at sende penge direkte til venner, familie m.v.



Vi holder øje med nyt fra medierne eller Apple selv.