AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-27 23:43:00

Apple TV meldes på vej med 4K og HDR

Hvis du er fjernsyns-fan og samtidig har et ømt punkt for Apple, så er det meget sandsynligt, at du vil finde denne nyhed ekstra interessant.

Apple synes at være på vej med et nyt spændende produkt, der skal puste lidt liv ind i Tv-markedet.

En ny rapport fra Bloomberg mener at vide, at den amerikanske virksomhedsgigant er i færd med at arbejde på et Apple TV-boks.

Den nye boks er den første i to år. Den ankommer angiveligt med features som 4K og HDR.

Det kræver selvfølgelig, at du får hooket boksen op til et Tv, der modtagelig over for både 4K og HDR, hvis du skal have fuldt udbytte af begge features.

Apple forventes at præsenterer deres nye produkt i løbet af efteråret. Det kan allerede ske i forbindelse med virksomhedens september-event, der dog normalt er beregnet til at have fokus på iPhones.