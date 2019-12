AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-24 14:20:00

Apple indgår samarbejdsaftale med Volkswagen

Selvkørende biler er et af de nyere projekter, som Apple har kastet sig over. Nu er også Volkswagen blevet en del af det.

Apple har netop indgået en interessant samarbejdsaftale med Volkswagen. Den kommer til at se de to virksomheder arbejde sammen om at udvikle elektriske biler, der er selvkørende.

Dette er baseret på en ny rapport fra New York Times, som også fortæller, hvordan aftalen er kommet i stand.

Apple forsøgte først at lande en aftale med BMW og Mercedes-Benz. Det lykkedes dog ikke, hvorfor man i stedet henvendte sig til Volkswagen.

Volkswagen var i modsætning til sine konkurrenter villig til at indgå et samarbejde, og så kom en aftale derfor i stand.

Det nye samarbejde mellem Apple og Volkswagen vil se førstnævnte overtage en nogle stykker af Volkswagens nye Transporter T6-varevogn.