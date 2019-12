AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-03-30 09:25:00

BUILD VLOG: EKWB vandkølet high-end mini Gaming PC - DEL 1

Endnu en buildvlog rammer vores YouTube kanal, denne gang sigter vi efter et high end gaming system i mini format. Følg med fra starten i årets næste buildvlog, som deler i to afsnit.

Det er blevet tid til endnu en build vlog på vores YouTube kanal. Den gang er det motiveret af ønsket om et mere effektiv workflow, hvor arbejde og fornøjelse holdes afskilt. Det hjalp naturligvis også, at det tidligere system sprang læk, og alligevel skulle vedligeholdes.

Arbejde og fornøjelse skal holdes seperat, så der ikke ender med at ligge en masse andet på redigerings computeren, end de mest reevante programmer m.v., der skal bruges til arbejdet med videoerne til vores YouTube kanal. På den måde håber jeg, at kunne minimerer evt. problemer, når redigeringssoftwaren skal leve i samme system som et hav af spil og alt mulig andet software.

Derfor er målet, at bygge et dedikeret gaming setup, og det er naturligvis med high-end dele i tankerne, så der kan presses masser FPS ud til den 2560x1440 144 Hz G-sync skærm, som der skal spilles på. Fordi jeg er bidt af et galt mini-ITX bundkort for tiden, så er det selvfølgelig et mini-ITX system vi tager udgangspunkt i, og så skal herligheden naturligvis også custom vandkøles, så der forhåbentlig kan presses lidt mere ud af det via overclocking på et senere tidspunkt.



Projektet er blevet bidt over i to dele på YouTube, og i dag kommer første del, hvor jeg gennemgår den hardware der skal bruges og forbereder vandkølingen til systemet.

Se med på YouTube herunder:

