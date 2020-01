AUTHOR :

Bitcoin kravler over $ 9,000 for første gang i 13 måneder. Facebooks krypto nærmer sig

Bitcoins havde været i en nedadgående kurve siden krypto valutaen toppede på næsten $ 20.000 i december 2017. Nu oplever verdens største krypto valuta en genopblussen.

Krypto er nu kravlet forbi $ 9.000 mærket for første gang i 13 måneder, og det er delvis takket være Facebook.

Kilde: Coindesk

Et år efter krypto dillen ramte sit højeste niveau, der blandt andet resulterede i prisen på grafikkort steg voldsomt og deres tilgængelighed faldt, da krypto mining for alvor hærgede. Efterfølgende faldt Bitcoin til $ 3.200 i december 2018. Nedgangen ramte både enkeltpersoner og virksomheder, herunder Nvidia, hvis aktiekurs faldt i kølvandet på droppet.



Efter flere måneders lancering under $ 4.000 tog Bitcoin hoppet over $ 5.000 i april, men ingen har kunne forklare hvorfor. Siden da er valutaen langsomt klatret i værdi, og er steget 22 procent i løbet af de sidste 30 dage til nu at være $ 9.000. Det er ikke set siden maj 2018.



Det ser ud til, at Bitcoins seneste genoplivning skyldes fornyet optimisme i krypto valuta segmentet, hvor mange hentyder til Facebooks kommende krypto lancering kan have en del af skylden. Det sociale netværks stablecoin, som understøttes af f.eks. Visa, Mastercard, PayPal og Uber, vil ligeledes give brugerne mulighed for at foretage online køb. Den fungerer inden for Facebooks messaging infrastruktur, som dækker WhatsApp, Instagram og Facebook Messenger.



Bitcoin er ikke den eneste krypto, der har set fremdrift i løbet af de sidste syv dage. Ethereum, Bitcoin Cash og Litecoin steg alle i løbet af den sidste uge.



Lad os håbe, at dette ikke resulterer i, at mining bliver populær igen og priser på grafikkort tager på himmelflugt.

