AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-15 13:29:08

Compulab Airtop2 Inferno fanless gaming PC kommer på Kickstarter 24 februar

Compulab, et firma som har specialiseret sig i blandt andet at producerer fanless-computere, er begyndt at hype for et kommende fanless gaming PC koncept. Dermed træder det israelsk baseret firma ind på gaming scenen med et projekt, som meget vel kunne bliver en sællert.

Compulab, et firma som har specialiseret sig i blandt andet at producerer fanless-computere, er begyndt at hype for et kommende fanless gaming PC koncept. Dermed træder det israelsk baseret firma ind på gaming scenen med et projekt, som meget vel kunne bliver en sællert.



Airtop2 Inferno, som er navnet på den kommende fanless gaming PC, starter ud som et Kickstarter projekt fra 24 februar, og et kig under den smukke overflade, giver bestemt interessen for at se mere.



En del af specifikationslisten omhandler:



Unlocked Intel Core-i7 7700K

Nvidia GeForce GTX 1080

Op til 64GB DDR4 2400 RAM

2x NVMe + 4x 2.5 tommer SSD / HDD

2x USB 3.1 + 7x USB 3.0 | dual LAN | front (and back) audio

FACE Module med USB3.1 Type-C.



Ved første øjekast et heftigt setup set ud fra der er tale om komponenter, som vi ved på forhånd vil skabe varme. Dette mener producenten dog kompenseres for via optimeres og præcist airflow samt air-tubes på begge sider, som ifølge producenten, er i stand til at forbedre airflowet op til 50 procent sammenlignet med nuværende Airtop2 workstation.



Forud for offentlig annoncering, kommer naturligvis en rækker tests, som skal sikre og optimere produktet inden den potentielt rammer markedet. Blandt andet gennemgik Airtop2 Inferno en række benchmarks tests som 3DMark benchmarks og Unigine Heaven 4, som nedenstående resultater viser snips af.



Lørdag d. 24 februar, starter Kickstarter kampagnen, og her bliver priser m.v. fremvist for alle.

Husk du kan vinde et MSI GTX 1070 Ti Gaming grafikkort på vores YouTube kanal, og spilkeys til GTA og Need For Speed. Find kanalen HER