AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-08 13:17:05

Computex 2018: £13,000 8Pack Polaris MK2 vandkølet loop fremvist

Nørder elsker at gå all-in, når der skal shoppe hardware, og samme tema lever Ian ”8PACK” Parry uden tvivl også efter. På dette års Computex, har Ian ”8PACK” Parry fremvist hans £13,000 8Pack Polaris MK2 vandkølet loop i skrigende gul.

Nørder elsker at gå all-in, når der skal shoppe hardware, og samme tema lever Ian ”8PACK” Parry uden tvivl også efter. På dette års Computex, har Ian ”8PACK” Parry fremvist hans £13,000 8Pack Polaris MK2 vandkølet loop i skrigende gul.

Videoen tager os en tur gennem konceptet fra tanke til handling.

“While there is undoubtedly some top-notch hardware inside the rig – including the 12-core i9-7820X, an Asus ROG Rampage VI Extreme and 2x GTX 1080 Tis – Ian ‘8Pack’ Parry reckons the system is ‘more of a visual revision than anything else’ as the chassis has been changed from the previous Caselabs model to a Lian Li PC-V3000. 8Pack says this gives a ‘smoother and more stylish’ look, which I suppose you would expect for £13,000!”

Specifications of the Polaris MK2 watercooled system include 12 -Core CPU, with each core overclocked to 4.7GHz :

– ROG Rampage VI Extreme

– Intel i9-7920X

– EKWB and OCUK custom loop (1x quad radiator, 1x triple radiator)

– 2x ROG Strix GTX 1080 Ti 11G

– T-Force 8Pack Dark PRO 64GB DDR4 3200

– Samsung 960 PRO NVMe 1TB

– Samsung 850 EVO SATA 1TB

– WD Red Pro SATA HDD 5TB

– SilverStone Strider ST1500

– Lian Li PC-V3000

Få de sidste sprøde detaljer HER



Vores Computex 2018 tur er sponsoreret af Cooler Master