AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-06-09 12:32:00

Computex 2018: EK Waterblocks - Nye materialer og masser RGB

EK Waterblocks var for første gang med på Computex som udstiller, og de skuffede bestemt ikke vores nørd-gen. .

Er man til high-end vandkøling så genkender man uden tvivl EK Waterblocks. Den slovensk baserede virksomhed, EKWB - Premium Liquid Cooling solutions, var for første gang med som udstiller på Computex i år og muligheden for at kigge nærmere på deres udvalg, fik mig en tur fordi deres suite på Grand Hyatt hotellet.

Se med på vores YouTube kanal hvor besøget hos EKWB er dækket godt og grundigt.



Selvom jeg i forvejen er ret velbevandret i udvalget på EKWB's hjemmeside, så var der til min store fornøjelse en del ting som jeg ikke have set før.



For noget tid siden lancerede de Fluid Gaming serien, som består af en rækkke prisvenlige produkter, hvor kobber er skiftet ud med aluminiumsdele. Der var som sådan ikke noget nyt med til denne serie, men i stedet havde EKWB en række forskellige prototyper med på forskellige dele, som måske kommer i produktion.

En af de mange fordele ved brug af aluminium, er blandt andet matrialet kan farves relativt let med anodisering, som så giver mulighed for et hav af forskellige farver.



En ulempe er så anodisering med farve hæver prisen på det endelige resultat. På nuværende tidspunkt, er EKWB ved at følge op på efterpørgelse fra potentielle kunder til indfarvet aluminium, og er efterspørgelsen stor nok, kommer de meget innovative produkter sandsynligvis i produktion.

Findes der interesse mellem vores brugere på Tweak.dk, så lad os endelig høre fra Jer i kommentarfeltet eller via mail. Så sørger vi for at formidle budskabet videre til EKWB.

Af andre lidt alternative produkter på deres Computex 2018 stand, er en kølings-serie med et finish i træ, som helt klart giver et noget mere unikt udtryk end de klassiske dele.

Omtalte dele er allerede tilgængelig, hvis du vel og mærke har tegnebogen spækket med sedler. Produktserien med træ-finish, er ikke sat i masseproduktion, men mere henvendt som en bestillingsvare.

EKWB har lavet dedikeret projekt afdeling hvor man kan bestille specielle produkter i stortset det materiale man har lyst til. Så hvis du gerne vil have en vandkølet PC med komponenter med lak og læder finish, så fremstiller de det til dig.

Prisen er naturligvis ikke billig, da det er specialfremstillede enheder, men som deres marketingschef forklarede, kan man få stortset alt man kunne ønske, så længe matrialet egner sig til formålet.



Heldigvis var der også nhe produkter kunder snart kan få fingrene i.

Det der sprang mest i øjnene, var opdateringen af deres CryoFuel serie med ankomst af CryoFuel Solid, som udbydes i syv forskellige farvelader.

EKWB har udviklet på det længe, og kunne faktisk have lanceret dem for et år siden, men EKWB valgte at teste det yderligere et år med hjælp fra forskellige moddere verden over, for at sikre sig at kvaliteten var god nok inden release af CryoFuel Solid.

Mange andre farvede væsker kan have tendens til at skiller eller danner bundfald, hvis der ikke er cirkulation.

Væskerne der var på display, havde f.eks. stået i tre dage uden cirkulation af nogen art, og viste ikke tegn på at skille m.v.

Hvis man ikke er modig nok til at kaste sig ud i selv at lave et custom vandkølings loop, så har EKWB lanceret deres første AIO løsning Fluid Gaming Hydra, som kommer med samme kvalitet som producentens øvrige komponenter, da det så vidt det er muligt er de samme dele der bruges til AIO løsningen. Hydra kommer med deres nye Vardar RGB blæsere, så man kan få sat farve på tingene.



Når vi nu er ved Vardar blæserne og RGB, så viste de også deres kommende Vardar X3M og extreme frem, som kommer med digital RGB, så der er mulighed for endnu mere avancerede effekter på lyset.

EKWB skriver:

EK-Vardar X3M is a high-static pressure computer cooling fan, designed and built primarily for highest-performance computer liquid cooling systems. It is a refined model of the original EK-Vardar fan which was developed in-house and first introduced in 2014. Obviously, the new fan has been aesthetically tweaked and it also features Digital addressable LEDs. The new design provides a vast amount of customization options just by swapping the rubber dampeners. The X3M version of the Vardar fan is equipped with 3 extreme upgrade features. The two most crucial upgrade points are the rubber dampening mounts and the floating fan frame. The rubber dampeners serve as noise canceling elements and also as an aesthetical feature which is available in multiple colors (total of 8). The third upgrade feature is the new fan blade design that provides superior pressure and airflow performance with low noise emissions.

Extreme kommer med gummihjørner i forskellige farver for at reducerer evt. vibratione,r som kan skabe støj. Hjørnerne kan vendes så de slutter tæt alt efter om man har sine blæsere i push eller pull konfiguration.



Som et kirsebær på toppen, er EK også midt i et redesign af deres produkter.

Det er ikke noget stort eller gennemgribende projekt, men små detaljer som skal være med til at få deres produkter til at skille sig ud fra mængden. Som billedet viser, kan man se at på deres nye CPU blokke kommer med en lille udskæring i bunden af blokkene, og alt efter hvilke blok og konfiguration af blokken, kan den så f.eks. også være oplyst af det indbyggede RGB lys.

Det er udelukkende et grafisk element, som kommer til at gå igen på alle deres fremtidige produkter.

Som grundlæggeren af EKWB forklarede, er det ikke ment som en revolution ,men snarere en evolution af deres produkt linje.

Vores Computex 2018 tur er sponsoreret af Cooler Master