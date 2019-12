AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-06-10 09:15:00

Computex 2018: G.skill med Royal RGB RAM og LN2 galskab

G.skill lancerede på Computex deres nye TridentZ Royal RGB RAM, og var blandt andet vært for hardcore overclocking.

G.Skill står som står bag den populære TridentZ RAM serie var ikke overraskende repræsenteret på Computex i 2018 med en ret overraskende stor stand. Vi var inviteret en tur fordi, og fik en grundig gennemgang af deres nye produkter, som også kommer til test på Tweak.dk.

Se videoen på vores YouTube kanal fra besøget hos G.Skill.

G.Skill havde en række spændende casemods på display på Computex, og blandt disse fik vi præsenteret et et ret vildt et af slagsen fra Der 8auer, som tager vandkøling til et helt nyt niveau.

Når man taler om vandkølet computere, er der naturligvis ikke tale om almindelig vand, men en ikke ledende væske, og boblerne er lavet af CPUen i systemet, som er helt "nøgen" så at sige, og den vej afgiver varmen direkte til væsken omkring sig.

G.Skill fremviste også en vandkølet Intel NUC. Selvfølgelig i en meget modificeret version med specielt fremstillede komponenter.

I den lidt mere praktisk og anvendelige ende af skalaen kommer vi til G.skills RAM, og på Computex præsenterede de deres nye TridentZ Royal RAM, som nok er det RAM kit på Computex, der skruer mest op for blingfaktoren. Helt i tidens ånd, er det naturligvis digital RGB lys, men med et cover over lyset i et crystalskåret look som giver et helt specielt look.

Nu er der selvfølgelig meget delte meninger om, hvor meget RGB der bør være i et computer build, men er man til RGB, så jeg synes at TridentZ Royal så forbandet godt ud. Vi vil gøre alt for at få et kit til test, så vi kan fremvise det helt upfront.

G.skill forventer en lancering sidst på året af Royal RGB RAM modulerne, men fremsendte PR person var ikke helt sikker på, hvilke hastigheder de lanceres med. De bliver dog tilgængelig i en udgave med enten en sølv eller guldfarvet blank heatspreader.

Det var den eneste del af det nye look, som jeg kunne forene mig med, men det er uden tvivl et tilvænningsspørgsmål.

En anden ret stor del af G.skill standen på Computex, var deres overclocking konkurrence, som foregår løbende hen over Computex. Her var planen at trækker nogle af de bedste overclockere fra hele verden til.

Her er det ikke down-to-earth overclocking vi taler om, men hardcore LN2 overclocking, som altid er en spændende at se på da man altid lidt får indtrykket af at stå i et alkymist laboratorium.

Med i feltet var også Vince Lucido også kendt som Kingpin, som har sat adskillige verdensrekorder indenfor overclock af både CPU og grafikkort.

Hans setup var dog ret anderledes, da han have lavet hvad der bedst kan beskrives som en LN2 AIO. Vandet er selvfølgelig skiftet ud med flydende nitrogen, da vand i denne henseende er for n00bs.

Systemet er bygget op over to tanke, hvor den ene opsamler det nitrogen der har været igennem systemet, og på den måde kan Kingpin genbruge op til 70% af den nitrogen der bruges i kølingen, hvor det på den normale måde ville fordampe og være tabt.

Der er selvfølgelig en del mere teknisk bag hele systemet for at opnå den bedste ydelse, og systemet overvåges både på temperaturene men også spændingen for på den måde at styre, hvor meget køling der sendes igennem systemet.

Det er naturligvis ikke noget der er praktisk anvendeligt til ret meget andet end overclockings forsøg ,som den slags vi ser på Computex, men det er imponerende at se systemet oppe og køre mere eller mindre automatiseret. Men forvent ikke at det er noget vi kommer til at se i handelen.

Hvis det har fristet, må I selv i gang med at bygge.

Computex 2018 er sponsoreret af Cooler Master