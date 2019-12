AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-08-02 14:27:28

Dansk firma hjælper med digitalisering, web, markedsføring og design

Der er mange unge som prøver kræfter med at lave en hjemmeside, men de har oftest svært ved at lave en hjemmeside, som passer til deres krav og personligheder. Alt dette kan bunde ud i det kan være svært at lave en ny hjemmeside, hvis man ikke sætter sig ind i tingene inden at man starter på det. Man skal forholde sig til mange ting, og derfor kan det være godt at få hjælpe ude fra, for de kan oftest tilbyde:

- Skræddersyet design

- Brugervenlig system (CMS)

- Projektstyring/ gennemsigtighed

- Support i verdensklasse.

Skræddersyet design

Der er mange som går og drømmer om en hjemmeside, som skal have et helt specielt design, og det skal de da også have, for det skal helst afspejle den person, service eller det produkt som det bliver vist på siden. Det er noget som der åbnes op for ved selv at kode dele af hjemmeside, for det er ikke alt man kan hente ned fra temaer, for så er der oftest begrænsninger som man skal holde sig inden for. Det er noget man er nød til, for man kan faktisk ikke bare gøre hvad man vil uden at kode sig til det.

Brugervenligt system (CMS)

Når man får en ny webshop/hjemmeside så er det vigtig at hjemmesiden eller webshoppen, har et brugervenligt system, så man i fremtiden har mulighed for, at ændre eller rette tekster osv. Det kan blandt andet være et CMS system som Wordpress, da man nemt kan rette i tekster, lave indlæg osv. Alt dette kan gøres uden at kode, for at give brugeren en bedre oplevelse, men i den grad også for at gøre det nemmere for forbrugeren. Kunder og besøgende på din nye webshop vil alligevel ikke kunne se hvordan du har lavet det, så giv den gas med en ny webshop eller hjemmeside.

Projektstyring/gennemsigtighed

Når man får lavet en hjemmeside, så er det vigtigt at det ikke bare er en hjemmeside, det skal nemlig være en professionel hjemmeside. Det lyder som noget dyrt, men det har ikke blot noget med prisen at gøre, det har også en betydning i hvor meget service der er i den. For hjemmesider er oftest projektstyret, så der hele tiden er nogen som arbejder på den, som også kan fortælle dig, hvordan det står til med den, så du hele tiden ved, hvad du kan forvente. Således får du dig en professionel hjemmeside, uden at du skal bekymre dig om du får den til tiden og den kan det den skal.

Support i verdensklasse

Mange oplever at efter hjemmesiden er lavet, så er virksomheden kommet videre, men så kan man altid hente gratis hjælp eller videomateriale, for at videreudvikle hjemmesiden. Oftest er det store spørgsmål dog hvad koster en hjemmeside? Og det kommer helt an på hvad du skal have lavet på siden, og hvor lang tid du kan vente på at den er færdig. Så næste gang du stiller spørgsmålet hvad koster en hjemmeside, så husk at du skal kunne oplyse din krav, før at du kan få et svar på hvad du ønsker.