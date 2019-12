AUTHOR :

De første officielle gaming benchmarks og specifikationer på AMD Radeon RX 590

Kilden er næsten vanen tro Videocardz, og mens vi knokler på vores RX 590 grafikkort, er nogen kommet os i forkøbet.

Ifølge AMD, er Radeon RX 590 bygget med 2304 Stream Processors, og clocket på 1469Mhz samt et turbo-boost på 1545Mhz. Hertil kommer 8GB of VRAM og en pris på $279 MSRP.



Som titlen næsten afslører, vil AMD Radeon RX590 tage over fra AMD Radeon RX580 og ifølge AMD være 12% hurtigere. Modsat RX580 som er bygget med en 14nm GPU, er RX 590 bygget med en 12nm GPU baseret på en Polaris 30 chip.



AMD har frigivet officielle gaming benchmarks for RX 590, og under testen benyttede AMD sig af en testbænk monteret med Intel i7 7700K, 16GB DDR4 3000 MHz, AMD Driver 18.40 samt Windows 10.

De første benchmarks på AMD Radeon RX590 viser et forspring til Radeon RX580 og NVIDIA GeForce GTX1060.

GTX1060 er en af de populære drenge i klassen i dette mid-end segment, og Steams charts viser tydelig populariteten på GTX1060. Derfor er GTX1060 et oplagt mål for AMD at jagte.

Det bliver spændende at sammenligne vores egne benchmarks mod AMD's officielle benchmarkresultater.

Læs resten af historien hos Videocardz HER

