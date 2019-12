AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-02 11:09:06

Den nye OnePlus 5 får ny opdatering - OxygenOS 4.5.7

Er du tilfreds med din nye OP5, så vil det uden tvivl glæde dig producenten er klar med en ny OxygenOS 4.5.7, som skyder endnu mere performance i din retning

Det nye og meget medieomtalte OnePlus 5, eller OP5 smartphone, er klar til at få sendt en ny softwareopdatering ind i systemet i form af OxygenOS 4.5.7.



OxygenOS 4.5.7 softwareopdateringen til OnePlus 5 kommer naturligvis med en række bug fixes, performance boosts samt nye features, som fremkommer af nedenstående liste fra OnePlus.



OxygenOS 4.5.7 specs:



New additions:

Introducing the all new OnePlus Slate font

Added EIS for 4k video recording



Updates:

Updated Android security patch level to 1st July 2017

Updated to latest GMS package



Optimizations:

Wi-Fi connectivity improvements

Standby battery enhancements



Bug Fixes:

Fixed occasional sound leaks in the speakers when using earphones

Fixed camera shutter sound bug in silent mode for Indian region

Fixed missing sound channels when recording videos



Den nye OnePlus 5 OxygenOS 4.5.7 update, kan allerede hentes via telefonen.

