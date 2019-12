AUTHOR : Lars

2017-09-22

Derfor hader Bill Gates Ctrl-Alt-Del

Det lader til vi endelig har fået en forklaring på, hvorfor Ctrl-Alt-Del blev til og hvorfor Bill Gates selv hader den funktionalitet

Hvor mange gange har du ikke selv brugt Ctrl-Alt-Del på dit tastatur, når dit system kegler, og den vej håbet på en mirakelløsning, som først skridt på vejen, når alt er gået galt.



Nu melder Microsofts medstifter og tidligere CEO, Bill Gates sig på banen med en forklaring på, hvorfor han aldrig har været fan af Ctrl-Alt-Del.



Allerede tilbage i 2013 omtalte Bill Gates Ctrl-Alt-Del som en fejl, og gav iflg. ham selv, flere gange udstyr for denne funktionalitet skulle kunne løses med en enkelt tast. En del af forklaringen beskrives som "the guy who did the IBM keyboard design didn’t want to give us our single button,”



Bill Gates fortsætter:



It would be better with just one button so you can do it with one hand. In case you don’t know, Ctrl-Alt-Del is a force quit function on Windows. It’s used when the OS freezes. The function also comes in handy when you want to use the Task Manager or just reboot the system.



Under en nylig debat hos Bloomberg business forums, forklarede Bill Gates, da samme spørgsmål dukkede op:



“The IBM PC hardware keyboard only had one way that it could get a guaranteed interrupt generated,”



“So, clearly the people involved, they should have put another key on it to make that work. A lot of machines these days do have that as a more obvious function,” he added.



