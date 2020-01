AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-02 11:45:13

Dr. Lisa Su har programsat Computex 2019 keynote. Ryzen 3000 og RX Navi på menuen

I en officiel pressemeddelelse har Taiwan External Trade Development Council bekræftet, at AMDs administrerende direktør, Dr. Lisa Su, vil præsentere Computex 2019 keynote den 27. maj 2019.

Under keynoten, vil Lisa Su præsentere nye teknologier, der vil være i stand til at udnytte den nye 7nm proces node.



Computex skydes officielt igang 27 maj 2019 i Taiwan kl. 10:00 (mandag). Arrangementet vil blive live streamet til offentligheden. AMDs keynote vil også sætte scenen for næste generations produkter, hvor især, Ryzen 3000 og next-gen Radeon RX Navi GPU baseret grafikkort står for skud til at indtræde på markedet.



“COMPUTEX, as one of the global leading technology tradeshows, has continued to advance with the times for more than 30 years. This year, for the first time, a keynote speech will be held at the pre-show international press conference,” said Mr. Walter Yeh, President & CEO, TAITRA, “Dr. Lisa Su received a special invitation to share insights about the next generation of high-performance computing. We look forward to her participation attracting more companies to participate in COMPUTEX, bringing the latest industry insights, and jointly sharing the infinite possibilities of the technology ecosystem on this global stage.”



via Computex



Kigger vi på nuværende program og 7nm roadmap, kunne man fristes til at tro AMD vil fremvise deres 7nm launch til Computex 2019. Der gættes lystigt på, om en live demo af Ryzen 3000 serien også er programsat.

Upcoming products include 7nm AMD EPYC datacenter processors, 3rd Gen AMD Ryzen desktop processors and graphics cards based on the next-generation “Navi” architecture – all of which are designed to create exceptional experiences for gamers and creators as well as help solve many of the toughest challenges in our lives. During the CEO Keynote, Dr. Lisa Su and other high-profile guests will highlight new details of upcoming products and showcase how the industry is building a new high-performance computing ecosystem that will push technology to the next level.

via AMD



AMD’s AMD Ryzen 3000 lineup er baseret på den nye Zen 2 kernearkitektur, som er muliggjort med TSMC's 7nm procesnode. AMD har bekræftet, at deres Zen 2 baserede Ryzen 3000 processorer til AM4 platformen, vil være tilgængelige i midten af 2019 og her nævnes starten af juli, som værende en mulighed.

Vi opdaterer løbende med nyt fra AMD fronten.

Læs pressemeddelelsen her

Kilde & Billeder

videocardz, AMD