AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-02 13:28:00

Find den rigtige oplader til mac

Laderkabler kan være flere ting. Især hvis du har iphone, ipad eller en mac computer – eller måske alle tre ting.

Laderkabler kan være flere ting. Især hvis du har iphone, ipad eller en mac computer – eller måske alle tre ting. Det kan godt være en anelse irriterende, når nu man har to eller flere produkter fra samme producent, at man så ikke kan nøjes med et enkelt laderkabel. ”One size fits all”, ville virkelig være rart i den henseende. Men sådan er det desværre ikke altid.



Det kan være lidt svært at finde rundt i, ikke mindst når man så har skiftet iphonen eller en af de andre ud – eller laderkablet går i stykker – at finde det rigtige laderkabel. Og der er bare ikke ret meget, der er værre, end at bestille det nye på nettet, glæde sig til at det kommer…. Og så er det det forkerte kabel, der er landet i postkassen. Heldigvis er der nogen webshops, der gerne vil vejlede deres kunder, så de modtager det rigtige produkt – også det korrekte laderkabel. Og det er uanset om vi taler om iphone, ipad, macbook air, macbook pro, mac mini eller hvad du nu ligger inde med af mac-produkter.



Faktisk laver nogen webshops med mac-produkter deciderede guides til deres kunder. I disse guides kan man nemt finde det rigtige laderkabel med det rigtige stik. Noget af det, der jo er svært er at huske, præcis hvordan selve stikket i produktet ser ud og hvad det hedder. Det smarte ved nogen af disse webshops med guides er, at du i stedet for at gætte på navnene eller bruge tid på at lede efter pakken til dit gamle laderstik, hvor navnet måske står på, så kan du sidde og kigge af et billede af din telefon, computer eller ipad – sammenligne med din egen telefon computer eller ipad… Og derved føle dig sikker på, at du bestiller den rigtige.