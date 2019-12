AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-25 08:00:00

Fire grunde til du skal udvikle dit site i WordPress

Du er sikkert faldet over navnet ”WordPress” en gang eller to under dine internetsessioner. Eller du har måske selv brugt WordPress til en drive en blog eller et website. Uanset din relation til CMS-systemet har du 100 procent brugt et WordPress-site før.

En kæmpe procentdel af alle internettets hjemmesider er nemlig udviklet i systemet – og med god grund. Wordpress udvikling er populært af flere årsager, men den gennemgående USP er, at du med WordPress får en overskuelig, enkel men solid platform, som har potentiale til at blive forvandlet til lige dét du har brug for.

Neden for kan du læse 4 gode grunde til, hvorfor du bør udvikle dit site i systemet.

1. WordPress er gratis og open source

Når et system er open source, betyder det, at systemets kildekode skal være tilgængligt for alle og enhver. Alle skal have lov til at kigge i systemets kildekode uden at skulle betale for at få adgang.

Og WordPress er sådan et system - en open source-platform, som tilmed er gratis. Tilgængeligheden er handy for både kodeglade amatører eller nysgerrige professionelle men også for mindre virksomheder, som ikke har det store marketingbudget, men som gerne skabe en online tilstedeværelse.

2. WordPress har et højt sikkerhedsniveau

WordPress kom til verdenen i 2003, og i de 14 år der er gået, har både programmeringsglade amatører og professionelle udviklere udviklet på CMS-systemet. Når så mange hænder har rørt – og stadig rører – ved platformen, betyder det også, at systemet er blevet endevendt mange gange. Sikkerhedsbrister og fejl opdages derfor med lynets hast, og løsninger udvikles med samme hastighed.



Uanset om du driver en personlig blog eller en webshop, er sikkerhed en høj prioritet. Med WordPress-platformen er du garanteret et højt sikkerhedsniveau, og du og dine brugere får derfor en sikker weboplevelse.

3. WordPress kan tilpasses efter dine ønsker

Nogle er simpelt godt, og står du og skal have udviklet et site, skal du ikke lade dig skræmme af WordPress’ enkelhed. For CMS-systemets simplicitet er ikke et tegn på svaghed. Tværtimod er det en styrke, som kun kommer dig til gode, for har du et dygtigt udviklerteam, kan du skræddersy dit site, så du får det udseende og de funktioner, som du ønsker.



Er du ikke selv udvikler, eller har du ikke økonomi til at hyre professionel hjælp, findes der utallige WordPress-temaer, som du gratis kan downloade og bruge. WordPress giver dig derfor fleksible designmuligheder uden at gå på kompromis med brugervenligheden.

4. WordPress er utrolig brugervenligt

Sidst men ikke mindst vil vi gerne slå et slag for WordPress-udvikling på baggrund af CMS-systemets brugervenlighed. WordPress er kendt for at være uhyre brugervenligt. Alle kan lære at bruge platformen, og har du først lært at bruge ét WordPress-interface, har du mere eller mindre lært, hvordan man bruger alle andre WordPress-interfaces, der findes i verdenen.



WordPress er som manna sendt fra himlen til virksomhedsejere. For når du en dag skal ekspandere forretningen med en webredaktør eller webadministrator, bliver det meget nemt at finde en medarbejder, som kan finde ud af at bruge WordPress. Det er nemlig meget sandsynligt, at størstedelen af dine ansøgere har leget med WordPress på et eller andet tidspunkt i deres liv.

Skulle det ske, at du finder en fantastisk medarbejder, som trods alle odds ingen erfaring har med WordPress eller CMS-systemer, er det heller ikke noget problem. Igen har systemets brugervenlighed stor betydning, fordi det enkle interface speeder læringsprocessen gevaldigt op. WordPress-novicer bliver derfor WordPress-eksperter på ingen tid.

Brugervenlighed er også essentiel i forhold til din virksomheds produktivitet. Jo mere overskueligt og simpelt dit interface er, desto hurtigere kan du eller dine ansatte administrere sitet. Og når I bruger mindre tid på at oprette nye sider og sætte tekst ind m.m., åbner I op for mere tid til andre mere værdiskabende aktiviteter, såsom kundepleje.