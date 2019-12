AUTHOR : Lars

GIGABYTE releaser Aorus GTX 1070 Gaming Box

Mangler din bærbar et skub i røven mht. grafikkortet, så kunne du meget vel kigge i retning af Aorus GTX 1070 Gaming Box, som netop er officielt annonceret. Første gang vi stødte på Aorus GTX 1070 Gaming Box, var under dette års Computex 2017 messe, og nu er den så på vej i butikkerne

GIGABYTE omtalte under dette års Computex 2017, at deres nye Aorus GTX 1070 Gaming Box, en ekstern GPU kasse, som er udstyret med såvel PSU og deres eget GTX 1070 grafikkort, snart blev lanceret, og her er den så.

Dimensionerne lyder på 211x162x96mm, og alt nok plads til at kunne rumme deres Geforce GTX 1070 Mini ITX 8G grafikkort, som vil sende lækker performance gennem de fleste bærbare, som målsætningen er fra GIGABYTE. Deres Geforce GTX 1070 Mini ITX 8G grafikkortet, er clocket på 1531MHz GPU base og 1721MHz GPU Boost i OC mode. Hertil kommer 8GB GDDR5 RAM clocket på 8000MHz via et 256bits hukommelses interface.



Af tilslutninger på Aorus GTX 1070 Gaming Box finder vi blandt andet 3x standard USB 3.0, Quick Charge 3.0 samt en Power Delivery 3.0 port. GIGABYTE pryder kabinettet med RGB LEDs, som oplyser kabinettet med et flot orange look, og så er der også blevet plads til en super hurtig Thunderbolt 3 port.

Der er stadig ingen officielle priser omtalt.