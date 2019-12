AUTHOR :

2019-05-20

Google understøtter ikke længere Android på Huawei enheder

Hvad der kunne ende med at være en beslutning, der kunne have store konsekvenser for smartphone-markedet

Hvad der kunne ende med at være en beslutning, der kunne have store konsekvenser for smartphone-markedet, rapporterer Reuters, at ”Google has suspended business with Huawei that requires the transfer of hardware, software, and technical services except those publicly available via open source licensing”



Google har altså meddelt, at de ikke længere vil understøtte Android på Huawei enheder, og dermed trækker selskabet Huaweis Android-licensen ud af ligningen.



Det betyder, at Huawei bliver nødt til at bruge open source-versionen af Android fremad, og dermed stopper understøttelsen af visse Google-apps og dertilhørende tjenester.



Ændringen sker på grund af Huawei for nylig blev placeret på US Entity List, hvilket betyder listen, som USA anser som værende en trussel mod nationens sikkerhed.



Google har udtalt, at dee vil fortsætte med at understøtte Google Play og andre tjenester til eksisterende Huawei enheder.



Nedenstående er et tweet fra Google.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device. — Android (@Android) May 20, 2019

Den amerikanske regering har tidligere udtalt, at Huaweis udstyr potentielt kunne bruges af den kinesiske regering til at spionere på folk, selvom Huawei benægter alt der peger i denne retning af denne påstand.

Kilde & Billeder

Reuters, Google