AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-28 13:26:36

Googles YouTube Go app træder ud af beta skyggen

I starten af februar proklamerede og lancerede Google deres YouTube Go app i en beta version, og nu mener Google altså det er på tide den lille ny, kommer til at stå på egne ben.

Den nye YouTube app, er en light-version af standard app’en fra Google, og denne gang bliver det muligt med YouTube Go, at gemme og se videoer mens du er offline.



YouTube Go er udviklet så den nye app forbruger mindre data end standard versionen. Beklageligt er YouTube Go kun tilgængelig i udvalgte lande, og herunder Indonesien og Indien på nuværende tidspunkt.



Selve designet i YouTube Go, minder mere om nuværende YouTube app – dog med en række anderledes features i YouTube Go. Du får blandt andet mulighed for at styrer videokvaliteten og sende videoclips til venner via Bluetooth.



Det er endnu uvist, hvornår Google releaser YouTube Go i andre lande end Indonesien og Indien, og når det sker, skal vi nok ikke forvente Danmark står først i rækken.