AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-16 12:40:14

Kære Windows 8.1 bruger, du er officielt overladt til dig selv

Microsoft har officielt afsluttet deres mainstream support af Windows 8.1, og dermed afslutter de deres second-to-last milestone i det efterhånden fire år gamle operativsystem lifecycle, som iflg. Microsoft slutter helt i 2013, hvor al support lukkes ned. Dvs. indtil da, er du sikret mht. sikkerhedsopdateringer.

Der kommer dermed ingen optimeringer eller forbedringer til Windows 8.1 fremover. Sidste gang vi så et totalt cut i support, var til Windows Vista, som mistede alt i april 2017, og nu står Windows 8.1 altså for tur, hvor første led i afslutningen startede 9 januar. Dermed sender Microsoft også et vink med en vognstang til os, der stadig fedter rundt med Win 7 og eller Win 8, og at hoppe med på Windows 10.



Windows 8, may you rest in peace.