AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-03-14 21:44:00

KONKURRENCE: Vind et MSI GTX 1070 Ti Gaming 8G grafikkort på Tweak.dk

Tweak.dk er klar til at fejre vi har rundet 2500 subs på vores YouTube kanal. Dette skal naturligvis fejres på ordentlig manér. Det gør et nørd site som Tweak ved at smide et MSI GTX 1070 Ti Gaming 8G grafikkort i giveaway puljen til vores fantastiske brugere.

Nu kan vi ikke trække pinen længere, og en af vores mange delmål er nået på vores YouTube kanal, og det skal fejres med en solid giveaway.



For at fejre, at vi har nogen seje brugere på Tweak.dk, og vi har rundet 2500 subs på vores YouTube kanal, udlodder vi et MSI GTX 1070 Ti Gaming 8G grafikkort, som vil sætte skub i de fleste computere.

Vi har forsøgt at holde reglerne for at deltage så simple som muligt, så alle har mulighed for at være med i vores giveaway.

Nedenstående video gennemgår præmisserne for deltagelse.

Konkurrencen løber fra i dag og frem til d. 14. marts kl. 12.00. I kan deltage via vores Gleam.io link, som I finder lige herunder.

MSI GTX1070ti YouTube Konkurrence

I kan via linket læse vores anmeldelse af MSI GTX 1070 Ti Gaming 8G grafikkortet

Held og lykke til alle der deltager!