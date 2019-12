AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-01 14:35:43

Microsoft Edge er tilgængelig til iOS-enheder

Det er et interessant tiltag. Nu må tiden vise, hvor stor en succes Microsoft Edge bliver til såvel android som til iOS.

Det er et interessant tiltag. Nu må tiden vise, hvor stor en succes Microsoft Edge bliver til såvel android som til iOS.

Microsoft Edge har allerede fundet vej til android. Nu kan browseren også bruges til iOS-enheder.

Microsoft Edge vil som browser gøre det muligt for dig at skifte mellem to forskellige iOS-enheder og stadig have den samme internetside på skærmen.

Dette ligner, hvad både Chrome og Safari tilbyder deres brugere i forbindelse med browserhistorik, bogmærker mm.

Hvis du er en af dem, der ejer en iOS-enhed og gerne vil have Microsoft Edge som din nye browser, så kan du downloade den på iTunes App Store.

Det bliver spændende at se, hvor populært et browser-valg Microsoft Edge kommer til at være hos iOS-brugerne.