AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-26 12:09:18

NDA tvinger journalister til positiv omtale for fortrolige informationer

Efter Nvidia’s meget debatterede GeForce Partner Program, som ikke fik den bedste modtagelse hos kunder og producenter, har Nvidia igen gang i nogle ret ”shady things”

Informationerne kommer fra redaktionen hos heise.de, og de lækkede slides har i den grad sat sindene i kog på alverdens medier.



Holder informationerne stik, så stiller green team krav om en NDA kontrakt underskrives for at få adgang til vigtige informationer, og som kun udleveres, hvis kontent produceret ud fra omtalte, kommer til gavn for producenten.



Omtalte NDA, må også formodes skulle ende hos de journalister og medier, som ender ud med de første samples af nye produkter, og NVIDIA derfor vil sikre sig positive resultater, er de eneste der rammer offentligheden i første batch.



Kontrakten forbyder også enhver omtale at relevante informationer i en 5 årige tidsramme.

Nedenstående NDA kontrakt forbyder altså journalister og medier at omtale sig negativt overfor NVIDIA og de testede samples.



#anti-consumer?



Image credit: Heise