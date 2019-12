AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-20 14:18:57

NVIDIA DLSS analyse og accelereret NVIDIA RTX 4K

PC entusiaster interesseret i mere dybdegående informationer om NVIDIA DLSS, og om hvordan de nye NVIDIA RTX grafikkort kan accelereres til at forbedre såvel performance og 4K opløsninger, kan få glæde af en ny video fra Digital Foundry.

PC entusiaster interesseret i mere dybdegående informationer om NVIDIA DLSS, og om hvordan de nye NVIDIA RTX grafikkort kan accelereres til at forbedre såvel performance og 4K opløsninger, kan få glæde af en ny video fra Digital Foundry. Her sætter redaktionen hos omtalte, fokus på en grundig analyse af NVIDIA DLSS.

Gårsdagens release af de nye NVIDIA GeForce RTX grafikkort har sat sindene i kog på rundt på kloden, og de store tech medier står næsten i kø med dybdegående reviews, artikler og alverdens analyser på den nye performance eller manglen på samme mod seneste generation fra selvsamme NVIDIA.

Læs test af MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio

Sammen med nyeste teknologi som ray-traced grafikkort til kommende understøttet spil, så kommer en række nye features, som skal være med til et og samme formål, at optimere performance i spil og dertilhørende gameplay og visuelle effekter. Det er blandt andet her DLSS kommer ind i billedet, som RTX efter planen skal drage fordel af bla. via deep learning og AI til at kunne rendere billeder.

“Is this too good to be true? The tensor cores in the new NVIDIA RTX cards allow 4K gaming to be accelerated by 40 per cent in terms of performance. How does it work and is there a catch? John, Rich and Alex share their thoughts.”

Se den super spændende video fra folkene hos Digital Foundry herunder:

Credit: Digital Foundry