PUBLISHED : 2017-12-23 12:28:04

NVIDIA stopper support af 32-bit operativsystemer

Startende fra 390, frigiver NVIDIA ikke frem over drivers med understøttelse af 32-bit operativsystemer.

Dermed stilles der krav om både Windows og Linux baseret systemer skal opgraderes til 64-bit, hvis de skal drage fordel af nye op optimeret drivers fra NVIDIA. Er du på Mac OS X Lion 10.7 (lanceret i 2011) eller nyere, kan let og elefant hoppe over denne proklamering fra NVIDIA, da alle versioner herefter er 64 bit.



Sidder med – i hardware-regi, forældet hardware, som ikke kan afvikles i 64 bit, så frygt ikke. NVIDIA udsender det næste år frem stadig sikkerhedsopdateringer, og altså dermed stadig har din ryg mht. kritiske opdateringer indtil januar 2019.



“We will be releasing version 390 before the end of the year. For those curious as to how many people are still actually running 32-bit systems, 1.98 percent of Steam users still are. Unfortunately, Valve does not break down users running NVIDIA based graphics cards and a 32-bit OS”