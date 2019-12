AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-22 07:54:00

Sådan bliver du helt anonym på nettet

Når man er på nettet, efterlader man sig en masse spor. Og mange af dem kan spores tilbage til brugeren. Der er flere forskellige metoder til at være anonym på nettet. En af de nemmeste er VPN.

Med en VPN-forbindelse går din netforbindelse gennem en server et eller andet sted i verden. Aktiviteten kan derfor kun føres tilbage til serverens ip-adresse og ikke ip-adressen på din computer, som det ellers er tilfældet. Det gør dig også mindre sårbar over for hackere og andre, fordi der ikke er noget, som kan forbindes med dig. Det skyldes blandt andet den krypterede forbindelse mellem dig og serveren.

Efter nogle få sekunder på Google, dukker alverdens VPN-udbydere op, så hvordan vælger man den bedste? Kig på pris, enheder, logpolitik, servernetværk og ekstra funktioner.

En god VPN-løsning kan fås for helt ned til omkring 20 danske kroner om måneden, så pris og kvalitet hænger ikke nødvendigvis sammen. Køb et abonnement, der gælder i flere år for at spare flest penge.

De fleste af os har mere end en enkelt enhed. Der er forskel på, hvor mange enheder du kan bruge VPN-forbindelsen på samtidigt. Nogle steder kan du bruge det på et ubegrænset antal enheder. Alle udbydere har udviklet software til Windows, men ellers bør du være opmærksom på, om alle dine øvrige enheder er understøttet

En af de helt store fordele ved VPN er anonymitet. Alligevel er der nogle udbydere, der gemmer logs over hvad du bruger deres servere til. Og så er du jo reelt ikke længere anonym. Det er en ikke helt uvæsentlig brik i det puslespil, hvor den enkelte VPN-udbyder er registreret.

Virksomheder er nemlig underlagt den lokale lovgivning; også omkring udlevering af personlige oplysninger. F.eks. er reglerne for udlevering af persondata langt skrappere i Panama end i USA.

Med et stort servernetværk kan du være næsten helt sikker på, at VPN ikke går ud over din hastighed - og at der er mange servere at forbinde til. Som regel kan du forbinde til den mest optimale server i forhold til ping og position, så du kan surfe løs uden at mærke negativ forskel.

Som ekstra flødeskum får du ofte ekstra funktioner med din VPN.

Det kan eksempelvis være blokering af reklamer, beskyttelse af virus, dobbelt kryptering. De fleste af dem skal du manuelt aktivere. Det klares dog nemt via en app eller gennem en selvbetjeningsløsning på nettet

