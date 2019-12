AUTHOR :

2018-12-14

Samsung One UI fremvist i ny video

For kort tid siden annoncerede producenten deres nye One UI under Samsung Developer Conference. Deres nye One UI, bliver en del af Samsung smartphones i 2019 sammen med Android Pie.

Sammen med lanceringen af Samsung One UI, kommer en række nye features til Samsungs telefoner, og nu har producenten frigivet en ny video, der gennemgår nogle af de basale elementer i UI.



One UI holder blandt andet fokus på områder med betydning for dig gennem, som systemet tillærer gennem dit brug af softwaren.



Samsung fortæller selv:



”With hardware and software working together in harmony, see only what you need, using and viewing your phone with an experience that feels second nature. Because it’s the small details that make a big difference”



Samsung releaser One UI til Galaxy S9 og S9 Plus samt Galaxy Note frajanuar sammen med en Android 9 software opdatering.

