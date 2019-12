AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2018-11-05 07:33:00

Sea Sonic indgår partnerskab med hollandske Wooting

Industrigiganten Sea Sonic, som nok er bedst kendt for deres strømforsyninger, har indgået et samarbejde med det lille hollandske keyboard firma, Wooting, firmaet bag det første –sande- analoge keyboard, som skaber bro imellem konsol og PC verdenen.

Sea Sonic har investeret og budt ind med deres mange års erfaring inden for salg og marketing til Wooting, hvilket tillader det lille firma på kun tre mand at fokusere på produkterne, i stedet for alle de mange andre aspekter der er i at køre et globalt selskab.

Producenten fortæller

Wooting and Seasonic Partnership

Taipei, Taiwan – Sea Sonic, a world leader in PC and industrial power supply design and manufacturing, announces exclusive sales and distribution cooperation with Wooting, the company behind the world’s first and most advanced analogue mechanical keyboard for the PC gaming market.

Sea Sonic’s global presence and strength in the American and European retail channels provide a strong platform to give consumers better access to Wooting products.

The partnership between Wooting and Sea Sonic is a perfect fit. Both companies are the front-runners in their respective domains where their collaboration is strengthened by their core beliefs: innovation, performance and quality.

Wooting har haft en voldsom vækst, siden deres første Kickstarter projekt gav dem lige over en 1 mio DKK fra ivrige kunder til at lave Wooting One keyboardet. One keyboardet bruger optiske Flaretech kontakter til at måle afstanden og oversætte det til analoge signaler, som spil kan forstå – meget på samme måde som med konsol controllers, bare på dit keyboard.

Dette betyder kort sagt at du kan holde en tast delvist nede, og få effekten direkte, i stedet for den gængse ”Ingen pedal / Fuld pedal” effekt, som man ellers har været begrænset af på PC siden, medmindre man kobler en gamepad eller joystick til.

Der hviles ikke på lauerbærrene hos det hollandske firma - Udover PBT Keycaps i højere kvalitet, samt flere kontakttyper for bedre at matche Cherry MX udvalget, er der også endnu et keyboard i støbekedelen. Brættet med det passende navn, Wooting Two er en full-size (med numerisk tastatur) udgave af det mere kompakte Wooting One med mindre forbedringer rundt om hele produktet skulle være i butikkerne tidligt næste år.

Firmaerne skriver selv dette om samarbejdet:

“We believe that by working with Wooting, the forerunner and the best company behind analogue input technology, Sea Sonic not only supports and invests in technology advancement, but also helps innovation reach a wider audience.”

- Vincent Chang, CEO of Sea Sonic Electronics Co., Ltd

“We feel excited to work together with Sea Sonic. Their global presence, experience and network will strengthen our weak areas as a small company. This allows us to place more focus on the future adaptations of analogue input technology, product experience and our awesome customers.”

- Calder Limmen, Co-founder and CEO of Wooting

De komplette presse-releases kan findes her.

https://seasonic.com/news/post/Wooting-and-Sea-Sonic-Partnership/

http://blog.wooting.nl/wooting-sea-sonic-partnership/