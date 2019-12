AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-04 12:11:16

Spectre Next Generation måske spottet i Intels processorer

Det tyske magasin, c't, har sendt en artikel online, som indikerer op imod otte nye bugs fundet i Intels processorer.

c't hævder Intel er blevet informeret, men at Intel stadig er ukendt med omfanget af det nye problem. Redaktionen hos c't kalder de nye bugs for "Spectre Next Generation", og mener tilmed ARM processorene også er impliceret.



Det står stadig hen i det uvisse, om Intel kommer på banen med et statement, eller de forsøger damage control via opdateringer inden det kommer længere. Der meldes på nuværende tidspunkt intet om AMD i denne formodet "Spectre Next Generation" problematik.



I kan læse resten af historien HER