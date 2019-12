AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-04 09:17:44

Spotify runder 75 millioner abonnenter

Spotify er i gang med en imponerende vækst, som de fleste, inklusiv Apple Music, har svært ved at følge med.

Spotify annoncerede tidligere på året, at man havde rundet 70 millioner abonnenter. Det tal er nu vokset med yderligere fem millioner.

Spotify har i alt 170 millioner aktive brugere, men det er altså kun 75 millioner af dem, som betaler for deres service i form af et abonnement.

For at sætte disse tal i perspektiv, så har Apple Music, som nærmeste konkurrent til Spotify, kun 40 millioner abonnenter.

Det har tidligere været sagt, at Apple Music har potentialet til at overgå Spotify inden sommeren. Det ser dog ikke ud til at ske. Sommeren er kun et stenkast væk, og Apple er stadig 35 millioner abonnenter efter Spotify.

For at gnide endnu mere salt i såret hos Apple Music, så har der på det seneste været rygter om, at Spotify skulle være på vej med nogle helt nye smart-højtalere, hvilket helt sikkert vil kaste endnu flere abonnenter af sig.