AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-15 21:05:53

Thermaltake lancerer ny gaming-stol

Hvad er en gamer uden sin gaming-stol? Det er et af gamerens vigtigste redskaber for at få så god en gamingoplevelse som muligt. Derfor har Thermaltake i forbindelse med deres nye gaming-stol valgt at sætte en dyd i komfort.

Som aktiv gamer har man ofte brug for en komfortabel stol at sidde i. Det er en uskreven regel i gaming-miljøet, og det har Thermaltake i den grad taget til sig.

Virksomheden har i den forbindelse valgt at løfte sløret for en ny gaming-stol. Den hedder X COMFORT AIR.

På overfladen ligner stolen en helt almindelig gaming-stol, men er faktisk ikke helt så almindelig endda. Den ankommer med et indbygget nedkølingssystem, hvor det er muligt at justere mellem flere forskellige nedkølingsniveauer. Nedkølingssystemet er et tiltag, som skal være med til at gøre gaming-oplevelsen mere behagelig i længden.

Derudover er den nye gaming-stol blevet udstyret med en formodet levetid på 8 ½ år, hvis der altså er planer om at bruge den regelmæssigt hver dag.

X COMFORT AIR kan i øjeblikket bestilles på Thermaltakes hjemmeside. Her står den til en pris på 500 dollars.