AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-08-13 14:22:00

Tweak News - Uge 32 - We're BACK + giveaway

Tweak News er tilbage på sporet efter sommerpausen, og vi starter ud med at kigge på alle spændende tech nyheder, som har ramt os henover ferien, og som du måske er gået glip af. Tweak News tager dig i hånden, og fører dig sikkert gennem alle nyhederne.

Så er sommerpausen slut, og Tweak News er tilbage for fuld smadder. Se med i det første afsnit herunder, hvor vi naturligvis følger vores faste tradition med fede giveaways.

I dette afsnit følger vi op på hypen omkring de kommende NVIDIA GTX 10/20xx grafikkort, som fylder meget på tech medierne. Vi dykker også ned i lanceringen af AMD's ThreadRipper 2 processorer.

Der er også blevet plads til et kig på mange af de nye spiltitler, som har ramt markedet herover sommeren samt kommende titler. Her kan nævnes DOOM Eternal og Red Dead Redemption 2 m.v.

