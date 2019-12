AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-09-10 09:03:17

Tweak News - Uge 36

Hardware verdenen holder spændt vejret på benchmarks fra de kommende RTX grafikkort der er lige på trapperne. Indtil de lander, har vi samlet op på nyhederne fra den forgangne uge lige her på Tweak.

Mens vi venter i spænding på RTX kortene lander, har vi samlet op på nyhederne fra den forgangene uge 36 i en lækker kompakt pakke til jer. Dette krydrer vi naturligvis med en GIVEAWAY, som vi fortøller mere om i videoen.

Se den her uges afsnit af Tweak News via den embedded del eller på vores YouTube kanal, som du finder HER

Husk også at følge Tweak.dk på de sociale medier, hvor vi konstant afholder fede konkurrencer. Find os HER

Dette afsnit af Tweak News er sponsoreret af Playgames.dk:

Steam, Origin, Uplay, Battle.net, Xbox One eller Nintendo Switch. Du kan finde det hele hos Playgames.dk, med lynhurtig digital levering så du er i gang med det samme! De har et enormt udvalg af spil til Steam, inklusiv Counter-Strike: Global Offensive, Football Manager og meget mere.

Se udvalget til Steam her.