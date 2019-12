AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-15 11:10:23

Tweak.dk drager til Computex 2017

Computex 2017 nærmer sig med raske skridt, og vi er allerede igang med at booker møder med nye og gamle samarbejdspartnere. Denne gang er vores videomand afsted, som dagligt gennem ugen vil dække med spændende videoer på vores YouTube kanal.,

Skemaet bugner af aftaler med spændende producenter, og flere kommer løbende til. Vi taler naturligvis om Computex 2017, hvor Tweak.dk er med, og dagligt bringer Jer spændende nyheder fra messen samt med bunker af nyheder.



Vores videomand er på stedet, og vil sende Jer løbende opdateringer på vores YouTube kanal, så vi kan få et indblik i de spændende nye produkter, som står klar til at oversvømme markedet.

Vi vil dog gerne have Jer med, så vidt det er muligt, når det kommer til ønsker om områder I gerne vil have gennemgået på Computex 2017.

Skal fokus være på AMD Vega, skal den være på Intel og deres ny-proklamerede Skylake-X chips, eller skal vi en tur forbi ASUS og kigge på ZenFones og nye ZenBooks. Noget vi uden tvivl bliver mødt med, eller nye tiltag inden for VR, og vores videomand er selv inkarmeret VR nørd, så det vil uden tvivl være en kærkommen del af Computex 2017.

Her til har medierne længe omtalt Computex 2017, til at være stedet, hvor man i år vil se bunker af nye laptops og gaming computere. Mon ikke også NVIDIA-lejren byder på et eller andet.

Her lytter vi gerne til Jer, og hvad I gerne ser vi sætter fokus på.

Vigtigt er I følger vores YouTube kanal, hvor bunker af videoer vil dukke op, når vi besøger de spændende Computex stande, hvor vi er inviteret til fremvisning.

Mon ikke der også bliver plads til……both-babes!