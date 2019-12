AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-30 15:35:58

Windows 10 april 2018 opdatering lanceret med ny Timeline feature og meget andet

Microsoft annoncerede for noget tid siden ankomsten af deres store Windows 10 opdatering, som bringer nye features, bugfixes m.v. med sig.

Nu er tiden kommet til officiel lancering, og med på vejen skriver Microsoft.



“With our latest major release – the Windows 10 April 2018 Update – we want to give you back some of your greatest currency, your time. Our hope is that you’ll have more time to do what matters most to you – create, play, work or simply do what you love”



Sammen med den nye Windows 10 opdatering kommer også videoer, som gennemgår de basale Windows 10 2018 ændringer, som Timeline, Focus Assist, opdatering til Microsoft Edge, Dictation m.v.



Windows 10 April 2018 opdateringen, bringer også tilpasning af Cortana med sig på Windows 10, hvor du nu får mulighed for at kunne styre dit smart home direkte fra din compiter udelukkende med brug af stemmestyring.



“For example, want to come home to a warm house from a long day at work? Just tap Cortana on your PC and say “Hey Cortana, set the living room thermostat to 72 degrees” to control your ecobee, Honeywell, Nest Learning thermostat and more”



Læs mere om Windows 10 April 2018 opdateringen HER.