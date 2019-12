AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-30 23:59:06

Windows 10 findes på 600 millioner enheder

Det går nok et par år endnu, inden Windows 10 formår at ramme en milliard enheder.

Microsoft havde tidligere på året en målsætning om at få Windows 10 op at køre på en milliard enheder i slutningen af 2018.

Microsoft har efterfølgende bestemt sig for at opgive at nå den målsætning, da man stadig er et stykke fra den.

Satya Nadella, der fungerer som CEO for Microsoft, har afsløret, at Windows 10 i øjeblikket findes på 600 millioner enheder.

De 600 millioner enheder inkluderer tablets, computere, Xbox One-konsoller, Surface Hub-enheder, smartphones og HoloLens-høretelefoner.

Windows 10 har oplevet en vækst på 100 millioner enheder siden maj. Det svarer til en vækst på 16,6 millioner enheder pr. måned.