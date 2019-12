AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-11 17:16:24

Windows Vista – May you rest in peace

Microsoft stopper fra 11 spil 2017 al support og udgivelse af opdateringer. Dermed sidder nuværende Vista kunder nu med et usikkert operativsystem, som Microsoft ikke længere yder support på.

Livet for Windows Vista har bestemt ikke været nemt, og allerede fra første færd, har vejen været bumlet og snørklet for Microsofts styresystem. Dette til trods, og et firma, der uden tvivl har haft deres kampe mht. Windows Vista, så var Vista er ret stor lancering fra Microsoft, og at de siden release har været vedligeholdende mht. support og fixes til Vista, så må de uden tvivl efter et årti være tilfredse med snoren bliver klippet med hensyn til Windows Vista support.



11 april 2017, altså dagsdato, bliver sidste dag, hvor du har muligheden for at få support fra officiel kilde, og her med slutter release af nye sikkerheds opdateringer, non-security hotfixes, online technical content updates m.v. fra Microsoft.



Microsoft skriver følgende på deres website:



“The time has come for us, along with our hardware and software partners, to invest our resources towards more recent technologies.”



Det betyder dog ikke computer med Windows Vista stopper med at virke, men sikkerhedsniveauet falder dog drastisk grundet de manglende opdateringer til sikkerheds-huller i styresystemet. Her til vil hardware producenterne også stoppe optimeringen til Vista, og derimod flytte al fokus til nyere operativsystemer.



Man vil derfor kunne opleve kompatibilitets problemer forbundet med nye programmer m.v. Microsoft anbefaler derfor på det kraftigste man opgraderer til Windows 10.

Credit: Microsoft