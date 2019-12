AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-15 17:25:23

YouTube TV får flere kanaler

Hvis du er en af dem, der har manglet flere kanaler at gøre godt med på YouTube TV, så er der nu en god nyhed at hente.

YouTube TV vil for fremtiden give sine brugere mulighed for at se alt godt fra Turner Networks. Dette inkluderer blandt andet kanaler som TNT, CNN, Adult Swim, Cartoon Network og truTV.

Alt er dog ikke fryd og gammen med ankomsten af de nye kanaler fra Turner Networks. YouTube TV vil fra og med den 13. marts opleve en prisstigning fra 35 dollars til 40 dollars pr. måned.

Det skal dog lige siges, at den nye pris kun gælder for nye YouTube TV’s nye og kommende brugere.

Hvis du tilmelder dig inden den 13. marts, vil et abonnement fortsat kun koste 35 dollars pr. måned.

Det er ikke overraskende at se YouTube hæve månedsprisen. Det har vi over de senere år også set Netflix gøre.