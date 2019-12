AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

YouTube relancerer YouTube Music

YouTube Music er en af de mange streaming services, som får musikelskerne til at slikke sig om munden. Det er kun blevet gjort mere aktuelt oven på den nye relancering.

Der har været masser af rygter, som har sagt, at YouTube var på vej med en relancering af YouTube Music. Nu viser det sig så, at der ganske rigtigt var noget om snakken.

YouTube har netop lanceret en relancering af YouTube Music. YouTube Music har i den anledning fået en moderniseret makeover.

Den relancerede udgave af YouTube Music vil blive tilbudt i to forskellige versioner: En gratis prøve-version, som minder om den hos Spotify, og en premium-version.

Premium-versionen kommer til at gå under navnet YouTube Music Premium. Den samlede pris kommer til at lande på 9.99 dollars pr. måned.

Du slipper dog for at betale, hvis du allerede er abonnent hos Google Play Music. YouTube Music Premium vil dermed blive lagt ind under dit nuværende abonnement hos Google Play Music.