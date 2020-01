AUTHOR : Uber

Facebook operativsystem på vej: Android konkurrent

Facebook arbejder angiveligt på sit eget operativsystem for at reducere sin afhængighed af Googles Android OS og Apples iOS. Informationerne stammer fra en ny rapport fra The Information.





Det nye operativsystem vil være bygget fra bunden, og Mark Lucovsky, en velkendt Microsoft-veteran, der var med-kreatør til Windows NT operativsystemet, vil stå i spidsen for projektet.

Mens rapporten ikke indeholder information om, funktionaliteten i det nye Facebook operativsystem, omtales det, at Facebooks Oculus Quest, et uafhængige virtual reality (VR) headset og Portal, kunne drage fordel af den nye software.

Begge disse kører i øjeblikket på en ændret version af Android. Dette giver Google mulighed for at have en vis kontrol over Facebooks hardware.

Ved at opbygge sit eget operativsystem ville Facebooks fremtidige hardwareafhængighed af Googles applikationer formindskes eller elimineres helt, hvilket giver virksomheden fuldstændig kontrol over deres hardware og software.

“We really want to make sure the next generation has space for us. We don’t think we can trust the marketplace or competitors to ensure that’s the case. And so we’re gonna do it ourselves,”

- Andrew Bosworth, Facebook’s head of augmented and virtual reality.

Rapporten antyder endvidere, at den sociale medie-gigant også er på udkig efter en lignende tilgang til Apples iOS med sin fremtidige hardware.

Facebook arbejder angiveligt på sine egne augmented reality (AR) briller, kodenavn Orion, som forventes at komme i 2023 - samme år som Apple forventes at frigive sine AR-briller.

Ud over dette udvikler virksomheden også en stemmeassistent svarende til Siri og Alexa til sine Portal- og Oculus-produkter. Facebook har endda kontaktet Microsoft for at licensere data fra sin Bing-søgemaskine for at ”træne assistenten” inden projektet frigives.





