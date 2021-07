Windows 10 afviklet på en grafisk lommeregner

En udvikler uden for Microsoft regi, har formået at hacke en lommeregner til at køre Windows 10 operativsystemet. Der er dog ikke tale om hvilken som helst form for lommeregner.

Udvikleren har fået Windows 10 til at fungere på en Graphing Calculator. For at være mere præcis, er der tale om hvad der formodes at være en HP Prime Graphing Calculator, der leveres med et touch screen interface og et godt solidt industrielt design.

De fotos, som udvikleren har delt, viser Windows 10 IoT (Internet of Things) udgaven, der kører på HP Prime Graphing Calculator.

Windows 10 tilbydes i øjeblikket i ni separate udgaver, der spænder fra Pro til Home og til Enterprise. Windows 10 IoT (Internet of Things) er en anden udgave af operativsystemet, som virksomheder bruger på mindre enheder med eller uden en skærm.

I følge Ben er lommeregneren blevet hacket for at kunne starte Windows 10 IoT Core, som ikke tilbyder fuld Windows Shell-oplevelse, men du kan køre Universal Windows Program (UWP) apps og baggrundsprocesser. Enheder som Glas Thermostat og Raspberry Pi bruger også IoT Core.

“First boot attempt fails with some pre-OS error (i.e. not yet exit UEFI Boot Services), since the screen is too small, I can’t see error code right now; have to deal with the tape for UART access,”

Udvikleren formåede at få adgang til Windows Boot Manager og Windows 10's boot UI.

Det fremgår ikke helt, hvordan han formåede at installere Windows 10 på en lommeregner, der kun har 256 MB RAM, men deles flere informationer i den nærmeste fremtid, følger vi op på historien.

Det er også værd at bemærke, at den samme hacker installerede en komplet version af Windows 10 på en Windows Phone og OnePlus 6.

