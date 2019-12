AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-06 12:31:09

Computex 2018: MSI fremviser deres 49 tommer Optix MAG491C gamerskærm

Med annonceringen af Optix MAG491C skærmen fra MSI, skulle man næsten tro udviklerne bag går efter konceptet at størrelsen rent faktisk betyder noget.

Med hele 49 tommer, er Optix MAG491C klar til at give dig plads nok at lege på, når der skal kobles af med en omgang gaming. Rent faktisk kan denne buet skønhed snyde din computer, så den opfatter Optix MAG491C som værende to seperate skærme.

MAG491C kommer med en 144Hz refresh rate og tre millisekunders resposetid. Hertil kommer AMD FreeSync teknologien.

Glemte vi lige prisen på $999 dollars.

Redaktionen hos tomshardware skriver følgende:

You might think that a monitor of this size would have a 4K (or even 8K) resolution but the MAG491C has fewer vertical pixels than those standards require. It has the same 3,840 horizontal pixels as UHD, but only 1,080 vertical dots. That makes the display equivalent to putting two full HD (1920 x 1080) monitors right next to each other.

Vores Computex 2018 tur er sponsoreret af Cooler Master