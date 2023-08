BENQ PD3420Q

Der kan være mange krav til en skærm, og det gør også producenterne laver efter behov, og nogle gange styresystem. Vi har blandt andet modtaget PD3420Q fra BENQ, som er beregnet som en designerskærm, og specielt med henblik på Apple brugerne.

Inden vi går videre med PD3420Q fra BENQ, har jeg været forbi deres hjemmeside for at finde nogle specifikationer frem.

Specifikationer og features BENQ PD3420Q

Størrelse: 34”

34” Panel: IPS

IPS Native Resolution: 3440 x 1440

3440 x 1440 Refresh Rate: 60Hz

60Hz Response Time: 5ms MPRT

5ms MPRT Color Gamut: 98% (DCI-P3), 100% (sRGB)

98% (DCI-P3), 100% (sRGB) Peak brightness: 350 nit

350 nit Peak brightness HDR: 400 nit

400 nit Contrast ratio: 1000:1 (Native)

1000:1 (Native) Contrast ratio HDR: -

- Display colors: 10-bit RGB

10-bit RGB Inputs: 2x HDMI 2.0, 1x Displayport 1.4, 3x USB 3.1, 1x USB-C DP Alt Mode, 1x USB-C

2x HDMI 2.0, 1x Displayport 1.4, 3x USB 3.1, 1x USB-C DP Alt Mode, 1x USB-C Adaptive Sync: -

Rundt om BENQ PD3420Q

Inden vi dykker videre ned i skærmen, tager vi først et kie på det tilbehør som følger med. Vi har de nødvendige kabler til at kunne komme i gang. Med både HDMI og Displayport kabel. Ved siden af det har vi også USB Type-C kabel, strømkabel og nogle manualer, samt papir på kalibrering af skærmen.

Skærmen er delt op i tre dele, hvor foden består af to. Den nederste del af foden har en god bredde, med en god vægt fra aluminium. Tårnet sættes fast på foden med én fastmonteret skruer, som sidder på foden. Den sidste del er selve montagen til at kunne sætte skærmen fast.

Bagpå har vi 4 knapper, som er med til at styre skærmen. Både til at kunne tænde og slukke skærmen. Samt tilgå OSC menuen. De andre knapper er genveje til at kunne tilgå nogle indstillinger direkte i skærmen.

I bunden finder vi udgangene, DC in til strømkablet, to HDMI, én Displayport, USB-C, indgang til OSC controller og to USB-A. I siden af rammen, er der yderligere en USB-A og USB-C indgang.

Testen

Vi er nu færdig med at gå rundt om skærmen, og det er blevet tid til selve testen. Derfor er den selvfølgelig kommet op på skrivebordet og bliver brugt som min daglige skærm ved computeren.

Under testen har jeg gjort brug af PC, hvor den både har været brugt til gaming, almindelig surfing på nettet, og selvfølgelig mediestreaming. Lyden i skærmen føles meget standard, og byder hverken på noget overlegen eller kedelig lyd. Det fungere fint, til de almindelige ting på computeren, om det er lidt baggrundsmusik, eller til en Youtube video.

Kigger vi videre med selve billedet og farverne, har jeg startet med at tilslutte den til en Windows maskine, ud fra det er der jeg normalt tester med. Både med SDR og HDR, opnår den flotte farver.

Efterfølgende prøvede jeg også at tilslutte den til en Macbook, og kørte samme video. Her oplevede jeg en vis farve nuance, som også kan ses på billedet, blev isterningerne mere grønlige fremfor blå.

BENQ oplyser at skærmen har 5ms, hvor jeg selvfølgelig har været inde og køre en browser test, som kommer med et resultat på 15,3 ms. Heldigvis så er det en skærm som henvender sig til designeren, frem for gameren, hvilket også gør det ikke er et kritisk resultat.

PD3420Q gør brug af 10-bit, sammen med HDR400, hvor den kun har 8-bit ved SDR indstillinger. Farverne er rigtig flotte og skærmen formår at skabe et flot billede, specielt med HDR aktiveret. Som mange andre skærme, så er HDR400, måske mere en certificering som er blevet lidt for nem at opnå for skærmene. For det er ikke fordi det giver meget lysstyrke, som styrker billedet mere end andre skærme. Vi har selvfølgelig ikke udstyret til at teste efter, men jeg har haft andre skærme inde, som havde bedre brightness i HDR.

Pris

Jeg har kunne finde en pris på PD3420Q fra BENQ som lyder på 5895,- DKK.

Konklusion

Det er blevet tid til at slutte testen af på PD3420Q fra BENQ. BENQ laver uden tvivl skærme, med gode farver. PD3420Q viser også at være en del af den ligning. For farverne lever op til det vi tidligere har set hos BENQ, men når det kommer til tilslutningen til en Macbook, endte farverne dog med at være lidt fravigende, i forhold til hvordan jeg personligt mener billedet skulle have set ud. Det er på trods BENQ selv kommer med en forklaring om skærmen er klargjort til Apple, og ville give det bedste billede til dem.

Som mange andre skærme, kommer PD3420Q, også med de nødvendige tilslutninger, og specielt når vi taler designer/kontor skærm. Det er blandt andet muligt at tilslutte en bærbar direkte til skærmen, og kunne trække strøm uden at have strømkabel direkte til computeren.

Selve designet er meget neutralt, men er også meget stort og klodset, hvor jeg kan undre mig over selve tykkelsen på skærmen.

Til sidst kommer vi til prisen, hvor 5895,- kroner, er en pris, som jeg vil se værende lidt højt i forhold til andre skærme af denne type. Specielt når jeg ikke kan se, hvad skærmen kan komme med ekstra features end andre skærme.

Jeg slutter testen af med at give PD3420Q en score på 7 ud af 10. Tankerne bag skærmen er utrolig gode, specielt for dem, hvor kravene er anderledes end bare gaming, og hvor farverne er i fokus. Men desværre oplevede jeg at testen på Mac, ikke helt levede op til min forventning out of the boks.

Pros

Utrolig flotte farver

Neutralt design

USB-C

Cons

Pris

Farverne til Mac, føles off.

Stor

Score: 7