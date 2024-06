Fractal Design Mood

Fractal Design løftede på Computex i år sløret for deres Mood kabinet, som er et nyt mITX kabinet. Vi har fået det forbi til test og ser hvordan det klarer sig i forhold til deres tidligere mITX kabinetter.

Centrale features:

Discrete SFF case with sliding textile enclosure

Supports GPUs up to 325 mm in length

Water-cooling support for radiators up to 280 mm

Small footprint through slim design

Fractal Design har lavet endnu et SFF kabinet, men Mood er i den lidt større ende. Her har de skiftet fra træ til tekstil, som alternativ materiale til dele af kabinettet.





En tur rundt om Fractal Design Mood

Fractal Design lever op til designdelen af deres navn og har på det seneste haft et stort fokus på netop stilfuldt design i deres kabinetter.

Den trend går i den grad igen i Mood, som er afdæmpet og stilfuld og meget nordisk i sit design. Det skiller sig altså betydeligt ud, fra langt størstedelen af kabinetter på markedet.

Der er ikke skyggen af gaming lir at spore i Fractal Design Mood.

På trods af at være et mITX kabinet, så er det i den lidt større ende. Fractal Design Mood holder sig dog til et ret lille fodaftryk på bordet. Det er klaret med et mere lodret design, hvor komponenterne er vendt, så alle kabeler skal tilsluttes i bunden. Det er ikke en ny ide og vi har set lignede layouts fra producenter som Corsair, NZXT og Phanteks.

Kabinettet måler 212x212x453mm på bordet med en samlet volumen på 20,4 liter og er lavet i en kombination af stål, plast og stof.

Hvor Fractal Design Mood adskiller sig fra mange moderne kabinetter, er ved brugen af stof på tre af de fire ydre sider. Det får kabinettet til mere at ligne en højtaler end et kabinet. Der er mulighed for enten en Light Grey eller en sort version, hvor den sorte reelt set mere er en meget mørkegrå farve end helt sort.

Stof materialet pryder højre og venstre side sammen med fronten på kabinettet og omslutter smukt hjørnerne, så der ikke er nogen tydelige samlinger.

Bagsiden af kabinettet er lavet som et fast, men velventileret panel, som er lige til at trække af. Det er på denne side at grafikkortet vil ende med at sidde.

I toppen af kabinettet er der et mesh panel og der er lige under den, at den 180 mm blæser, som er inkluderet med Mood, sidder monteret og blæser den varme luft fra kabinettet ud.

I bunden af fronten finder vi en power knap sammen med et audio stik, to USB 3.0 Type C og et enkelt USB 3.2 Gen 2x2 Type C stik. Det er også her vi finder et lille diskret Fractal Design logo, hvilket sammen med et logo på bagsiden, faktisk er den eneste branding på kabinettet.

Hele den ydre skal på Fractal Design Mood kan løftes af, når man vil have adgang til de indre komponenter.

For at komme til det skal man trække bagpanelet af og fjerne to skruer. Derefter er det blot at løfte hele det ydre panel op, og så har man adgang til et nøgne kabinet.

Helt som man kan forvente i denne størrelse er der naturligvis kun understøttelse for mITX bundkort.

I forhold til køling er der understøttelse af luftkølere med en højde op til 110 mm eller AIO løsninger op til 240 mm.

På siden over bundkortet er der et beslag, som kan bruges til montering af AIO kølere eller blæsere. Det er dog også her, at beslaget til en 3,5” harddisk er monteret. Så hvis man går med en AIO løsning, så kan man altså ikke bruge den.

Der er mulighed for montering af 2,5” drev to steder i kabinettet, hvis man går den vej i forhold til lager.

Helt som vi har set på mange af den her slags kabinetter er det et sandwich layout. Det vil sige, at du har bundkortet på den ene side af kabinettet, mens grafikkortet monteret på den anden side og forbindes via et PCIe Riser kabel. Det PCIe 4.0 riser kabel følger naturligvis med til Mood og er præmonteret.

Der er dog ikke, som vi fx så med Fractal Designs Terra kabinet, mulighed for at justeret størrelsen på opdelingen, så man kan give enten CPU eller GPU siden mere eller mindre plads.

I forhold til grafikkort så angiver Fractal Design understøttelse til kort op til en længde på 325 mm. Man er dog begrænset til en højde og bredde på henholdsvis 145 mm og 56 mm. Det vil sige, at man er begrænset til to slot kort.





Montering af hardware

Montering af hardware i et mITX kabinet kan ind imellem være en besværlig affære. Det var dog ikke tilfældet i det store hele med Fractal Design Mood.

Når først man har taget toppen af, er der god plads til at arbejde i kabinettet. Det er endda muligt at afmontere den ene hjørne stang på kabinettet, hvis man har brug for lidt ekstra plads til at montere sit grafikkort.

Det kombineret med, at man kan tage AIO beslaget ud og arbejde med montering af den uden for kabinettet, betød at det var ret let at montere de forskellige komponenter.

I mit tilfælde var det naturligvis også lidt lettet af, at jeg ikke skulle bruge plads til hverken 2,5” eller 3,5” drev, da mit test setup udelukkende gør brug af M.2 SSD’er monteret direkte i bundkortet.

I vores test setup havde Fractal Design også sendt en af deres Lumen S24 AIO kølere med, så vi havde mulighed for at teste AIO installationen af.

Her skal man dog lige se sig for, da tingene skal monteres ret præcist for at man kan få plads til det hele. Det er fx vigtigt at radiator og blæsere monteres, så radiatoren er yderst, da man ellers ikke kan få plads til slangerne.

Fractal Design har dog illustreret tingene rimeligt ligetil i manualen til Mood. Det vil dog være en hjælp, hvis man skaffer sig en AIO med så korte slanger som muligt, da det er en klemt affære.

Personligt synes jeg, at jeg skulle vride og presse slangerne lidt mere end jeg foretrækker, for at kunne få plads til det hele, da der er ret meget slange i overskud.

Det lykkedes dog at komme fint i mål, da jeg lige havde gennemskuet hvordan tingene skulle bøjes på plads.

I den forbindelse er det også vigtigt at sørge for, at der er styr på kablerne i kabinettet, da de ellers kan ende med at ramme blæserne, da de jo sidder inderst.

Hvis man vælger at gå med en luftkøler, så vil denne del af processen dog unægtelig nok være lidt lettere, da det hele så kan installeres uden for kabinettet.

Overordnet set så vil jeg dog sige, at installationen er ret ligetil. Det kan dog, som altid med mITX kabinettet, godt betale sig at dobbelttjekke om den hardware men har tænkt sig at bruge, nu også kan være der.

Her er det specielt vigtigt med grafikkortet. Der er ret god plads, men mange af de moderne kort, specielt Nvidias serier, vil fx ikke kunne få plads, da en stor del af dem skal bruge mere end to PCIe slots. Jeg fik plads til et ASUS ROG RTX 2080Ti kort som jo efterhånden er et ældre kort. Det kunne lige være det i forhold til længde og tykkelse.

Fleksibiliteten i Mood kabinettet er dog fornuftig alt taget i betragtning, så længe man er klar over at det ikke er et kabinet til et super high end gaming system. Det bør dog nok ikke overraske når vi er i SFF størrelsen.

Når alt er installeret, så skal man tilslutte alle sine kabler i bunden af kabinettet. Her har Fractal Design sørget for, at der er god plads og en lille kabelkanal, så de kan guides fint ud på bagsiden.

Det betyder dog, at man skal vippe kabinettet hver gang man skal rode med sine tilslutninger. På et kabinet i denne størrelse er det dog ikke det store problem.





Pris

Fractal Design Mood kan findes med en onlinepris på lige under 1500 kroner. Det ligger i tråd med Fractals Design priser generelt, men er lidt til den dyre side, hvis vi ser på konkurrenterne.

Fx kan man få Corsairs 2000D RGB Airflow, som er nogenlunde samme formfaktor, dog med bedre plads og tre inkluderede blæsere for et par hundrede kroner mindre.





Konklusion

Det er lækkert at se Fractal Design fortsætte med at lave PC kabinetter til det jeg vil kalde det “voksne publikum”, hvor der er mere fokus på stilfuldt og afdæmpet design end på gaming lir.

Fractal Design Mood er et smukt kabinet med lækre materialer og et fornuftigt feature udvalg.

Det befinder sig dog lidt i et mellemsegment i SSF udvalget, da det hverken er super kompakt eller rummeligt nok til de store moderne grafikkort. Personligt havde jeg gerne set at der havde været lidt mere plads til grafikkort, men hvis man udvælger de rigtige kort kan man komme ret langt trods alt.

Hvis man kan arbejde inden for de rammer som findes, så synes jeg at Fractal Design har leveret et lækkert og gennemført kabinet, som vil tage sig rigtigt smukt ud, hvis man ønsker et kompakt og stilfuldt setup.

Sammenligner man med deres Fractal Design Terra kabinet, så kan man se hvor meget større Mood trods alt er.

Man betaler dog for designet, da Fractal Design Mood ligger til den dyre side, hvis man sammenligner med fx nogenlunde sammenlignelige kabinetter som Corsairs 2000D.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for et stilfuld og gennemført kabinet, som dog er noget dyrere end sammenlignelige konkurrenter.





Fordele

Smukt design

Lækre materialer

Godt airflow





Ulemper